«Библио-бомба»: экс-жена Майкла Джексона готовит книгу

Дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли и бывшая супруга поп-короля Майкла Джексона Лиза Мария Пресли готовится написать полную откровений книгу, сообщает Metro.

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По информации СМИ, 51-летняя Пресли уже подписала контракт с издательством Gallery Books, согласно которому ей выплатят $4 млн. Она, в свою очередь, пообещала раскрыть шокирующие секреты супружеской жизни с легендарным музыкантом и новые факты о своем отце. Пресса уже окрестила грядущую книгу «библио-бомбой».

«Единственное, что было общего у Майкла с моим отцом — это возможность создавать вокруг себя ту реальность, которую они хотели создать», — сказала она.

Как известно, звездная пара поженилась в 1994 году, через год после того, как на музыканта было заведено первое дело о растлении несовершеннолетних. В 1996 году Пресли подала на развод с формулировкой «непримиримые разногласия». Уже после смерти певца она не раз выражала сожаление о том, что поддалась мнению окружающих, не выдержала давления прессы и не смогла спасти брак.

Стоит отметить, что с самого начала их отношения многие называли «фальшивкой», «просчитанным пиар-ходом», а также видели в них желание Джексона отвлечь внимание от скандала с педофилией, а заодно и приобщиться к наследию Элвиса.

Однако сама Лиза в интервью с популярной американской телеведущей Опрой Уинфри признавалась, что брак с Майклом был счастливейшим периодом в ее жизни. По ее словам, на момент развода и еще долгие годы после она все так же была «безумно влюблена в него».

Напомним, что в конце января этого года состоялась премьера американской документальной ленты «Покидая «Неверленд», в которой идет речь о сексуальном насилии Джексона над двумя мальчиками семи и десяти лет.

В основу фильма легли интервью двух взрослых мужчин Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, а также их родственников, обвинивших музыканта в том, что он растлил их в юном возрасте. Робсону на тот момент было семь лет, а Сейфчаку — десять. В детстве они были частыми гостями на ранчо Джексона «Неверленд» в Калифорнии, однако друг с другом не встречались.

Ранее оба мужчины опровергали слухи о том, что певец их совращал, — в частности, в 2005 году в суде под присягой они утверждали, что Джексон «никогда не занимался с ними ничем неподобающим».

В отношении певца дважды заводили судебное дело о растлении несовершеннолетних — в 1993-м и 2003-м годах. Сейфчак утверждал, что во второй раз певец обращался к нему с просьбой выступить в качестве свидетеля защиты, однако он решительно ему отказал, после чего Джексон якобы стал ему угрожать. Робсон, в свою очередь, согласился помочь своему предполагаемому мучителю. Теперь же он объясняет это тем, что тогда его пугала огласка, однако через некоторое время он все же сам рассказал о произошедшем своей семье. Уже после смерти артиста он выдвинул против него гражданский иск, который был отклонен из-за истекшего срока давности.

Отметим, что появление фильма возмутило преданных поклонников и наследников артиста. Наследники Джексона назвали лжецами Робсона и Сейфчака. По их словам, «Покидая «Неверленд» является «всего лишь еще одной блеклой поделкой в возмутительной и жалкой попытке воспользоваться и нажиться на Майкле Джексоне».

«Мы знаем, что это останется в памяти людей как постыднейший эпизод в истории HBO. Мы знаем, что преданные фанаты Майкла и все хорошие люди во всем мире не скоро простят HBO», — выступил с заявлением адвокат семьи Говард Вайцман.

После премьеры фильма крупные радиостанции одна за другой стали снимать с ротации песни культового исполнителя, знаменитые артисты стали отрекаться от совместных с Джексоном работ и агитировать к полному забвению имени музыканта. Кроме того, создатели «Симпсонов» приняли решение убрать из мультсериала один из эпизодов — «Совершенно безумный папа», где исполнитель озвучил одного из героев.