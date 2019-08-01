«Брэд ликует»: таблоиды муссируют слухи о переезде дочери Джоли

В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу. Как сообщает NW со ссылкой на подругу Джоли, девочка устала от пристального внимания со стороны фанатов ее звездной матери. По мнению Шайло, после переезда к не менее популярному отцу Брэду Питту эта проблема будет решена.

«Их дом похож на зону бедствия, и Шайло больше не может этого выносить. Она поставила Анджелину перед фактом своего переезда, разрешения не спрашивала. Конечно, поступок Шайло опустошит Энджи, ведь она нуждается в детях», — рассказала приятельница звезды, попросив не указывать ее имени.

Согласно изданию, Питт очень обрадовался решению дочери и с нетерпением ждет ее в своем доме. Также Шайло заявила о готовности переехать к родителям актера Уильяму и Джейн.

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«Конечно, Брэд ликует, но самое страшное, что и другие дети могут последовать примеру Шайло. Они тоже устали от поведения матери. Так что уже к концу лета Брэд может полностью взять на себя обязанности по заботе о детях», — рассказал источник.

По его мнению, все пять братьев и сестер Шайло могут вскоре последовать ее примеру.

«Никто не удивится, если к концу лета Брэд будет жить в доме с шестью детьми на постоянной основе», — заключил источник.

Позднее издание Gossip Cop сообщило, что в понедельник Джоли была замечена на художественной выставке в Лос-Анджелесе с Шайло и другой дочерью Захарой. Согласно журналу, во время прогулки с мамой оба ребенка выглядели счастливыми. Издание связалось с источником, близким к ситуации, который заявил, что информация в таблоидах была полностью сфабрикована: 13-летняя дочь звезды чувствует себя прекрасно и не планирует убегать из дома.

Ранее таблоиды сообщили, что старший приемный сын Джоли и Питта Мэддокс якобы хочет отсудить у матери право опеки над младшими детьми: 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 13-летней Шайло и 10-летними Ноксом и Вивьен.

В августе 2019 года Мэддоксу исполнится 18 лет, и ему якобы очень не нравится то, как ведут битву за опеку находящиеся в разводе Джоли и Питт.

Однако тот же Gossip Cop развеял эти слухи, заявив, что они далеки от реальности. Не так давно Джоли подтвердила, что юноша хочет поступать в колледж и, вероятно, поедет учиться в Южную Корею. Совмещать воспитание пятерых братьев и сестер с учебой в вузе он, очевидно, не сможет.

В возрасте 43 лет Джоли уже составила завещание, согласно которому ее продюсерская компания в случае смерти актрисы перейдет к Мэддоксу. Звезда уже переименовала в честь наследника благотворительную организацию, действующую на его родине — в Камбодже. Согласно RadarOnline, решение Джоли удивило ее бывшего супруга.

«Брэд пришел в ярость, узнав о решении Анджелины. Казалось, что им наконец-то удалось достичь какого-то компромисса по разводу, но эта история с Мэддоксом вывела его из себя», — сообщил изданию анонимный источник.

У артиста есть причины для беспокойства, поскольку одним из поводов развода с Джоли стал инцидент с их старшим сыном Мэддоксом. В 2016 году в прессе писали, что на борту частного самолета семьи Питт повысил на юношу голос.

Начиная с 2014 года, когда была основана продюсерская компания Jolie Pas, ее доход составил $116 млн. Компания выпустила несколько успешных фильмов, среди которых номинированная на Оскар военная драма «Несломленный» и совместная работа супругов «Лазурный берег». Теперь компания носит название Maddox Jolie-Pitt Foundation.

Одной из причин решения актрисы составить завещание таблоиды называют состояние ее здоровья. В 2015 году Джоли перенесла мастэктомию, восстановительную пластическую операцию и удаление яичников. Ранее звезде диагностировали паралич Белла — заболевание, которое воздействует на мышцы лица. Также артистка заставляет окружающих переживать из-за ее экстремальной худобы.