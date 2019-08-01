«Получали копейки»: Никита рассказал о жалобах Жанны Фриске

Некогда популярный певец Никита (настоящее имя — Алексей Фокин) стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии программы поп-исполнитель вспомнил о становлении своей карьеры в начале двухтысячных годов, а также о своем сотрудничестве с известным продюсером Юрием Айзеншписом, который скончался в 2005 году. По словам музыканта, в месяц он отрабатывал примерно по 40 концертов, однако за свои выступления получал очень скромные гонорары. Большая часть заработка, согласно договору, доставалась продюсеру. Он отметил, что подобная ситуация была обычной практикой и у других популярных тогда артистов. Никита привел в пример группу «Блестящие», сообщает Teleprogramma.pro.

«Мне Жанна Фриске жаловалась, что они получают копейки за свои выступления. Причем у меня была зарплата даже выше, чем у «Блестящих», так что мне тогда, по сути, было грех жаловаться», — сказал Фокин.

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Исполнитель хита «Улетели навсегда» рассказал, как однажды он решил обратиться за помощью к опытному адвокату, чтобы тот изучил его договор. Тот указал на несколько пунктов в условиях, которые Айзеншпис игнорировал. Никита попытался обсудить это с продюсером, однако все закончилось тем, что через некоторое время к нему приехали парни с автоматами и вынудили заключить новый контракт, но уже на более выгодных для Айзеншписа условиях, сказал Фокин. По словам музыканта, с того момента его уже ничем нельзя испугать.

В настоящее время исполнитель выступает редко: принимает участие в сборных ностальгических дискотеках и камерных мероприятиях. К чести артиста, ушедшая популярность не выбила его из колеи — он удачно переквалифицировался из музыканта в строители. Сейчас Фокин занимается возведением домов и получает от этого удовольствие.

«Мы с бригадой строим дома под ключ. Я и архитектор, и дизайнер. Раньше я стеснялся общаться с людьми, теперь раскрепостился. Могу спокойно обсуждать проекты, — рассказал 44-летний артист. — Но когда меня узнают, то будущие владельцы домов удивляются, некоторые не верят, что я тот самый Никита».

По словам артиста, строительство приносит хорошую прибыль, но в шоу-бизнесе, конечно, заработки другого порядка.

Вместе с тем, в эфире Никита также признался, что проходил кастинг в группу «Иванушки International» после того, как ее покинул Игорь Сорина. Исполнителю удалось пройти несколько этапов, однако в коллектив он все же не попал.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев ответил на комментарий подписчицы в инстаграме о том, что он не позволяет родителям покойной Жанны Фриске общаться с внуком, сообщает WomanHit.ru. В настоящий момент Шепелев проводит отпуск в Италии, откуда он опубликовал фотографию, на которой запечатлен за перекусом в одном из местных кафе. В подписи к публикации он признался, что ему трудно понять традиционный итальянский завтрак — булочку с кофе.

«Безо всех этих наших каш и «самый важный прием пищи». Ответ очень простой: они завтракают так легко, потому что заканчивают плотный ужин только в час ночи», — написал шоумен, пожелав своим подписчикам сладкого утра и поинтересовавшись, плотно ли они поели. В заключении поста телеведущий назвал себя сладким пончиком в очках.

Одна из подписчиц, в свою очередь, призналась, что ей «трудно понять, как можно запрещать бабушке и дедушке видеться со своим внуком». В ответ звезда Первого канала уклончиво сыронизировал: «Вам про булочку, вы про бабушку. Нам никогда друг друга не понять».

В середине июня стало известно, что отец покойной Фриске Владимир Копылов страдает от серьезных проблем с сердцем и сосудами. В последнее время 67-летний мужчина несколько раз лежал в больнице.