«Форсаж» одолеет «Короля Льва»: прогноз российского бокс-офиса

Первое место в российском прокате по итогам 1-4 августа, согласно прогнозам экспертов, займет новичок недели — спин-офф популярной гоночной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу». Предполагается, что в свои стартовые выходные картина заработает 500 млн рублей. В то же время предварительные продажи у боевика в России выдались на 36,5% слабее, чем у восьмой части «Форсажа», вышедшей в 2017 году.

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Режиссером картины стал Дэвид Литч, подаривший зрителям успешные блокбастеры «Джон Уик» и «Дэдпул 2». В новой части спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс будет вынужден объединить силы со своим старым врагом Декардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику — оказавшемуся на воле опасному преступнику Брикстону. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби и Хелен Миррен.

На второй строчке бокс-офиса окажется лидер предыдущих трех выходных — ремейк классического мультфильма Disney «Король Лев». На этот раз картине Джона Фавро удастся собрать еще 235 млн рублей, продемонстрировав 55% падение в сборах, утверждают аналитики. Мировая премьера ленты, снятой при помощи революционных спецэффектов, состоялась 12 июля и была приурочена к 25-летию самой трогательной диснеевской анимации.

Замкнет топ-3 отечественного бокс-офиса еще один новобранец недели — украинский мультфильм «Руслан и Людмила: Перезагрузка», вышедший в прокат спустя почти полтора года после мировой премьеры. За уикенд 1-4 августа лента имеет все шансы заработать 15 млн рублей, тем самым опередив по сборам фильм «Человек-паук: Вдали от дома».

Полнометражная трехмерная анимационная лента в жанре фэнтези по мотивам сказки Пушкина стала дебютной работой режиссера Олега Маламужа. По сюжету странствующий артист Руслан спасает княжескую дочь Людмилу, украденную колдуном Черномором. Роли главных героев озвучивали солисты популярной украинской группы «Время И Стекло» Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний.

Новый фильм Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома» опустится на четвертую строчку. В свои очередные выходные проката фантастический блокбастер с Томом Холландом в главной роли, согласно прогнозу, пополнит кассу еще на 15 млн рублей. В картине сыграли Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Мариса Томей и другие.

Спайди-сольник повествует о Питере Паркере, решившим отдохнуть от своих суперспособностей, но не осуществившим этот план. Глава секретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) поручает Паркеру сразиться с опасными монстрами вместе с Мистерио (Джейк Джилленхол), который, согласно оригинальным комиксам, был одним из главных противников супергероя.

Триллер «Видок: Охотник на призраков», на прошлой неделе показавший лучший результат среди новинок (19,3 млн рублей), опустится сразу на две позиции, заняв пятое место. В свои вторые выходные картина, рассказывающая мифологизированную историю жизни реального сыщика, работавшего в Париже в XIX веке, вероятно, выручит еще 9 млн рублей. Главные роли в криминальном фильме Жан-Франсуа Рише исполнили Венсан Кассель, Фрея Мейвор и Ольга Куриленко.