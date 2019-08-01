От манекенщика до «Аквамена»: как Джейсон Момоа стал звездой

Американский актер Джозеф Джейсон Намакеаха Момоа родился 1 августа 1979 в городе Гонолулу на Гавайях. Ключевую роль в формировании его экзотической внешности сыграли родители: от отца он унаследовал гавайские корни, а от матери — ирландскую, немецкую и индейскую кровь.

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Любовь к творчеству также досталась по наследству: мама Момоа была профессиональным фотографом, а отец — художником. Родители актера развелись, когда он был еще ребенком, после чего мать перевезла мальчика в штат Айова, где и прошло его детство.

Об актерской профессии Момоа изначально даже не задумывался. После окончания средней школы он учился в колледже по направлению морской биологии. В какой-то момент актер даже отправился на побережье Флориды, чтобы провести полевые исследования. Затем он поступил в Колорадский государственный университет, где увлекся биологией дикой природы. На этом академическая карьера Джейсона завершилась: он вернулся на Гавайи и начал работать моделью.

Около года артист принимал участие в фотосъемках. Молодой Момоа попал в руки дизайнеров Такео Кобаяши и Эрика Чандлера, благодаря которым и начал карьеру манекенщика. В 1999 году он получил титул «Модель года Гавайев».

Первой роли Джейсона могли позавидовать любые начинающие актеры: в 2004 году он снялся в 10-11 сезонах сериала «Спасатели Малибу». Примечательно, что до съемок на тот момент 19-летний артист работал в магазине для серфингистов, а также спасателем на пляже. Кроме того, Момоа был самым молодым спасателем в истории побережья Мексиканского залива.

В том же году актер дебютировал в большом кино, когда снялся в полнометражной комедии Кристофера Эрскина под названием «Каникулы семьи Джонсонов». Однако настоящая популярность пришла к знаменитости в 2005 году после съемок в фантастическом сериале «Звездные врата: Атлантида», где он на протяжении пяти лет съемок играл роль Ронана Декса.

Следующим знаковым проектом при участии Момоа стал фэнтезийный сериал «Игра престолов» на телеканале HBO, в актерский состав которого он вошел в 2010 году. Образ брутального варвара Кхала Дрого полюбился многим поклонникам шоу, и с тех пор карьера Джейсона пошла в гору. Своеобразным признанием таланта артиста стало приглашение его на главную роль в фильме о легендарном Конане-варваре в 2011 году.

Затем актер сыграл главную роль в сериале «Граница», появился в киновселенной DC в картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости» в роли короля подводных глубин Аквамена. В конце прошлого года на экраны вышел сольный фильм «Аквамен», который стал самым кассовым в киновселенной.

Как выяснилось позднее, актер вовсе и не думал о том, чтобы играть в ленте. Момоа пришел на пробы к Заку Снайдеру в супергеройскую франшизу «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Однако, шансы артиста попасть на роль Бэтмена, как он и мечтал, были очень малы. Впрочем, он также провалил задание на кастинге, однако вскоре получил приглашение на другую роль.

«На кастинг пришло очень много народа, предполагалось, что все будут играть одно и то же. Я чувствовал, что это ловушка, и не хотел повторяться. Так что я просто представил, что Бэтмена убили в темном переулке, а я занял его место. Я не побоялся совершать неподобающие поступки и даже бить по лицу хороших людей», — рассказывал актер.

Спустя несколько недель после выхода в прокат «Аквамен» Джеймса Вана собрал по всему миру $1,09 млрд, став самым кассовым фильмом по комиксам DC в истории и обойдя «Темного рыцаря: Возрождение легенды».

Помимо актерской карьеры, Момоа известен как непримиримый борец за охрану природы. В 2015 году по его инициативе была развернута целая кампания в соцсетях по спасению священной гавайской горы Мауна-Кеа. На ней хотели начать строительство то ли отеля, то ли — смотровой площадки.

Сравнительно недавно, в апреле этого года, Момоа впервые за семь лет сбрил бороду ради спасения планеты. Этим креативным жестом актер хотел призвать к очищению океанов и отказу от пластика.

«Прощай, Дрого, Аквамен, Деклан, Баба... Я сбриваю этого зверя. Пришло время для перемен: я меняюсь к лучшему ради моих детей, ваших детей, всего мира», — оповестил он о своем решении в инстаграме.

Кроме того, Момоа вместе с Дуэйном Джонсоном, известным по серии фильмов «Форсаж», участвовал в протесте против постройки телескопа на одном из вулканов на Гавайях.

Недавно стало известно, что актер примкнул к касту нового триллера от Netflix под названием «Милая девочка». Картина расскажет о мужчине, который решает отомстить убийцам своей жены. Момоа также выступит в качестве одного из продюсеров ленты: в одном из своих интервью он признавался, что всю жизнь мечтал заниматься именно этим.

«Все думали, что я сумасшедший, но я хотел писать, режиссировать и продюсировать фильмы. Я не хотел играть в них. Это было первое, что я сказал своему агенту, и он посмотрел на меня и промолвил осторожно: «Ну, хорошо...». Теперь я часто этим занимаюсь, и мне это нравится», — отмечал он.

С 2007 года Момоа женат на актрисе Лизе Боне, бывшей жене музыканта Ленни Кравица. Они воспитывают двоих детей — девочку Лолу и мальчика Накоа-Вулфа.