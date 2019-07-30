«Сделали карикатуру»: дочь Брюса Ли осудила Тарантино за отца

Американская актриса Шеннон Ли выступила с критикой режиссера Квентина Тарантино и его новой картины «Однажды… в Голливуде». Недовольство дочери Брюса Ли вызвало то, каким в фильме предстал ее знаменитый отец в исполнении Майка Мо. При этом артистка подчеркнула, что претензий к самому актеру у нее нет.

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«Я, конечно, понимаю, что они хотели сделать из персонажа Брэда Питта суперзлодея, который может запросто побить Брюса Ли. Но все же им не нужно было обращаться с ним так, как это делал «белый Голливуд», когда отец был жив», — приводит слова Ли The Independent.

В то же время Шеннон Ли отметила, что герои действительно отображают эпоху 60-х — тот период, когда «расизм и изоляция имели место». Однако, по ее словам, Тарантино намеренно превратил образ в «карикатуру». Она призналась, что ей было неловко смотреть фильм, потому что слышала, как зрители насмехаются над ее отцом.

В начале июля Квентин Тарантино в интервью GQ Australia заявил, что «Однажды… в Голливуде» может стать его последней работой. До этого кинематографист утверждал, что планирует покинуть режиссерское кресло и уйти из индустрии после выхода своего десятого фильма.

«Ну, если его действительно хорошо примут, может быть я не стану снимать десятый фильм. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть я остановлюсь, пока я впереди. Увидим», — сказал он.

Комментируя слова режиссера, актер Брэд Питт, который снялся в одной из главных ролей в «Однажды… в Голливуде», сказал, что не считает подобное заявление блефом.

«Я думаю, он смертельно серьезен. И я открыто выражал ему сожаление, но у него есть математическое видение того, как режиссеры теряют хватку», — сказал Питт.

По его словам, у Тарантино есть другие планы, которые не позволят надолго забыть о его существовании. Сам Тарантино подтвердил, что видит множество возможностей для воплощения своих идей вне профессии режиссера.

«Я думаю, что в отношении фильмов для кинотеатров я подошел к концу пути. Я вижу себя за работой над книгами о кино и за работой для театра, поэтому я все равно продолжу творить. Просто, думаю, что я отдал фильмам все, что должен был отдать», — сказал он.

Тарантино рассказал, что непосредственная работа над «Однажды… в Голливуде» заняла не меньше шести лет, время для нее приходилось выкраивать в перерывах между другими проектами, урывками, постепенно продвигаясь к итоговому результату.

«Я потратил на это исследование всю жизнь. Я потратил всю свою жизнь на понимание этого мира. Теперь я могу, наконец, сделать что-то с тем, чем я наполнял свой мозг последние 56 лет», — подчеркнул режиссер.

Отвечая на вопрос о том, не будет ли слишком сложно зрителям справиться с потоком информации, который он обрушивает на зрительный зал, Тарантино заметил, что не ожидает от зрителей, что те будут считывать каждую отсылку.

«Но мне нравятся фильмы, которые приглашают вас в мир, который вы к концу просмотра понимаете чуть лучше. Для этого говорят не с вами, для этого говорят слегка поверх вашей головы. И в какой-то момент вы начинаете понемногу понимать», — пояснил он.

Тарантино отметил, что для этого не нужно знать все то, о чем он говорит, нужно только знать, что он уверен в том, что именно говорит.

«Я хочу, чтобы было очевидно, что я знаю, о чем говорю. Вы знаете, что я в хороших руках», — сказал он.

По словам Брэда Питта, «Однажды… в Голливуде» стал точкой пересечения всех идей Тарантино.

«Нет никаких сомнений, что это признание в любви к рассказыванию историй, признание в любви к Лос-Анджелесу, но это также и признание в любви к нашему детству — мы были выращены на одних и тех же телевизионных шоу, на одних и тех же фильмах, на одних и тех же макаронах и сыре», — сказал он.

Питт также признался, что сам получил большое удовольствие от продюсерской работы над фильмом, которая протекала за камерой.

«Но я делаю все меньше и меньше. Я, правда, думаю, что это, в целом, игра для молодых — не в том смысле, что нет места для тех, кто постарше, — просто мне кажется, что сама игра естественным образом движется вперед. Всех ожидает естественный отбор», — сказал Питт.