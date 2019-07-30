«Сделали карикатуру»: дочь Брюса Ли осудила Тарантино за отца

Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за насмешки зрителей над отцом

Дочь Брюса Ли Шеннон раскритиковала режиссера Квентина Тарантино за то, как он изобразил ее отца в фильме «Однажды… в Голливуде». По ее словам, постановщик превратил артиста в «карикатуру».

Американская актриса Шеннон Ли выступила с критикой режиссера Квентина Тарантино и его новой картины «Однажды… в Голливуде». Недовольство дочери Брюса Ли вызвало то, каким в фильме предстал ее знаменитый отец в исполнении Майка Мо. При этом артистка подчеркнула, что претензий к самому актеру у нее нет.

«Я, конечно, понимаю, что они хотели сделать из персонажа Брэда Питта суперзлодея, который может запросто побить Брюса Ли. Но все же им не нужно было обращаться с ним так, как это делал «белый Голливуд», когда отец был жив», — приводит слова Ли The Independent.

В то же время Шеннон Ли отметила, что герои действительно отображают эпоху 60-х — тот период, когда «расизм и изоляция имели место». Однако, по ее словам, Тарантино намеренно превратил образ в «карикатуру». Она призналась, что ей было неловко смотреть фильм, потому что слышала, как зрители насмехаются над ее отцом.

В начале июля Квентин Тарантино в интервью GQ Australia заявил, что «Однажды… в Голливуде» может стать его последней работой. До этого кинематографист утверждал, что планирует покинуть режиссерское кресло и уйти из индустрии после выхода своего десятого фильма.

«Ну, если его действительно хорошо примут, может быть я не стану снимать десятый фильм. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть я остановлюсь, пока я впереди. Увидим», — сказал он.

Комментируя слова режиссера, актер Брэд Питт, который снялся в одной из главных ролей в «Однажды… в Голливуде», сказал, что не считает подобное заявление блефом.

«Я думаю, он смертельно серьезен. И я открыто выражал ему сожаление, но у него есть математическое видение того, как режиссеры теряют хватку», — сказал Питт.

По его словам, у Тарантино есть другие планы, которые не позволят надолго забыть о его существовании. Сам Тарантино подтвердил, что видит множество возможностей для воплощения своих идей вне профессии режиссера.

«Я думаю, что в отношении фильмов для кинотеатров я подошел к концу пути. Я вижу себя за работой над книгами о кино и за работой для театра, поэтому я все равно продолжу творить. Просто, думаю, что я отдал фильмам все, что должен был отдать», — сказал он.

Тарантино рассказал, что непосредственная работа над «Однажды… в Голливуде» заняла не меньше шести лет, время для нее приходилось выкраивать в перерывах между другими проектами, урывками, постепенно продвигаясь к итоговому результату.

«Я потратил на это исследование всю жизнь. Я потратил всю свою жизнь на понимание этого мира. Теперь я могу, наконец, сделать что-то с тем, чем я наполнял свой мозг последние 56 лет», — подчеркнул режиссер.

Отвечая на вопрос о том, не будет ли слишком сложно зрителям справиться с потоком информации, который он обрушивает на зрительный зал, Тарантино заметил, что не ожидает от зрителей, что те будут считывать каждую отсылку.

«Но мне нравятся фильмы, которые приглашают вас в мир, который вы к концу просмотра понимаете чуть лучше. Для этого говорят не с вами, для этого говорят слегка поверх вашей головы. И в какой-то момент вы начинаете понемногу понимать», — пояснил он.

Тарантино отметил, что для этого не нужно знать все то, о чем он говорит, нужно только знать, что он уверен в том, что именно говорит.

«Я хочу, чтобы было очевидно, что я знаю, о чем говорю. Вы знаете, что я в хороших руках», — сказал он.

По словам Брэда Питта, «Однажды… в Голливуде» стал точкой пересечения всех идей Тарантино.

«Нет никаких сомнений, что это признание в любви к рассказыванию историй, признание в любви к Лос-Анджелесу, но это также и признание в любви к нашему детству — мы были выращены на одних и тех же телевизионных шоу, на одних и тех же фильмах, на одних и тех же макаронах и сыре», — сказал он.

Питт также признался, что сам получил большое удовольствие от продюсерской работы над фильмом, которая протекала за камерой.

«Но я делаю все меньше и меньше. Я, правда, думаю, что это, в целом, игра для молодых — не в том смысле, что нет места для тех, кто постарше, — просто мне кажется, что сама игра естественным образом движется вперед. Всех ожидает естественный отбор», — сказал Питт.