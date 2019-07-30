«Завтра едете на нары»: как Гоген Солнцев остался без квартиры

Известный шоумен Илья Солнцев, более известный под псевдонимом Гоген, стал героем ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Он попытался выяснить, кто проживает в квартире его покойного отца Сергея Анатольевича.

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Звезда «Дома-2» признался, что лишь спустя год узнал о смерти родителя. До этого он на протяжении 22 лет не общался с ним, так как тот ушел из семьи, когда мальчику было 11 лет.

«Он болел, а я ничего не знал», — поведал Гоген.

Солнцев рассказал, что он рос с мыслью, что его отец — плохой человек. «Меня все детство воспитывали в ключе, что папа плохой, что он меня бросил», — продолжил он.

Шоумен отметил, что его родители часто ссорились и кричали друг на друга. «Не смог позвонить, не смог приехать», — сказал он.

В ходе передачи также показали кадры, как Солнцев отправился на кладбище к отцу. Когда он прибыл на могилу, то обнаружил ее в плохом состоянии.

«Большого года прошло: ни памятника, ни ограждения», — посетовал он.

Малахов поинтересовался у Солнцева, повлияла ли смерть отца на его взаимоотношения с матерью Людмилой Кравцовой. Ведущий напомнил об инциденте прошлого года, когда после ее знакомства с его пожилой невесткой Екатериной Терешкович родственники устроили драку в прямом эфире.

«У меня еще больше обид на маму», — ответил он. Гоген отметил, что только после ее ухода из жизни может наступить прощение.

Вместе со съемочной группой программы Солнцев отправился в квартиру, в которой проживал его отец. По его словам, после кончины она досталась незнакомым людям.

«Вообще история с квартирой «темная», — заметил шоумен. — Что случилось? Не знаю. Кому досталась? Не знаю. Знаю, что каким-то посторонним людям».

Солнцев заявил, что во всей этой истории ему не важны деньги. Он выразил надежду, что в квартире сохранились какие-то вещи, которые могли бы напоминать ему об отце.

В студии шоу также появилась Лариса Коваленко, которая ухаживала за мужчиной последние три месяца. По ее словам, с Сергеем Анатольевичем они познакомились в онкологической клинике. Известно, что отец Гогена скончался в возрасте 62 лет от рака кишечника.

«Идя по коридору, я увидела человека, сидящего одного в подавленном состоянии. Спросила, нужна ли ему помощь», — пояснила женщина, отметив, что в тот момент он узнал неприятную для себя новость и ему было необходимо выговориться. Они обменялись номерами, после чего Коваленко с мужем стали регулярно навещать его.

Комментируя историю Коваленко, Гоген несколько раз подчеркнул, что звонил отцу, но в ответ на это слышал лишь просьбы «перезвонить позже». При этом он отметил, что представлялся своим настоящим именем и требовал передать разговор отцу. «Ответа не последовало, — заверил Солнцев. — Разговор заканчивался в грубой форме».

Коваленко заявила, что отец артиста никогда не упоминал о нем.

«Какого [черта] вы занимались похоронами?» — возмутился Гоген.

Эта версия расходится с показаниями матери Солнцева. Кравцова в ходе интервью рассказала, что незадолго до смерти бывший муж якобы позвонил ей и попросил связать ее с сыном, но та отказала.

«Он сказал, что его окружают странные люди, и что он хочет переписать все на Илью, — поделилась женщина. — В ответ на это я ему отказала: «Пошел куда подальше».

Тогда в студии появился Александр Черноиванов. Выяснилось, что двухкомнатное жилье в Москве, оцениваемое в 8 млн рублей, занимает знакомый Коваленко. Именно он занял Сергею Анатольевичу 1,5 млн рублей на операцию, в обмен на это вытребовав дарственную на апартаменты.

Отвечая на претензии со стороны Гогена, мужчина поинтересовался, почему он за 20 лет так и не встретился с родным отцом.

«А какое твое свинячье дело, где я был?» — отрезал Солнцев.

Все это натолкнуло шоумена и экспертов, присутствовавших в студии, на мысль, что его отец мог стать жертвой мошенников, которые, вероятно, намеренно убили его. В то же время доказать или опровергнуть это невозможно, потому что отсутствует медосвидетельствование, которое должно было проводиться после смерти мужчины. Коваленко, в свою очередь, объяснила, что, когда умирает онкобольной, вскрытие якобы не производится. Она заявила, что готова пройти проверку на полиграфе в случае необходимости.

«Завтра же едете на нары», — пригрозил Солнцев.

В финале программы появилась жена шоумена, 64-летняя Екатерина Терешкович. Она пришла поддержать молодого мужа и отметила, что они продолжат выяснять обстоятельства произошедшего. Кроме того, Гоген сообщил, что нанял адвоката, чтобы забрать квартиру, которая, возможно, изначально была завещана ему.