«Форсаж», Тарантино, BTS и другие премьеры августа

«Форсаж: Хоббс и Шоу», реж. Дэвид Литч; 1 августа

Без сомнения, главной кинопремьерой августа станет спин-офф главной гоночной и каскадерской франшизы последних двадцати лет — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Помимо боевого актерского ансамбля — Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба и Хелен Миррен, — новая глава похождений хорошо знакомых героев привлекает еще и интересно подобранным постановщиком — Дэвид Литч уже зарекомендовавший себя на съемочной площадке таких нашумевших блокбастеров как «Джон Уик» и «Дэдпул 2». В девятом фильме серии «Форсаж» авторы решили уделить внимание отношениям двух заклятых врагов — спецагента дипломатической службы безопасности США и бывшего оперативника британской разведки, которым придется объединиться для победы над генетически модифицированным соперником, вооруженным биологическим оружием. Для победы над ним главным героям придется объездить весь мир — от чернобыльской зоны отчуждения до островов Самоа.

«Bring the soul: the Movie», реж. Пак Чжун Су; 7 августа

Непререкаемые кумиры современных подростков — корейская поп-группа BTS продолжает радовать неисчислимую армию своих фанатов. После окончания турне «Love Yourself» они представят на суд зрителей фильм «Bring the soul: the Movie», который позволит зрителям заглянуть за кулисы героев Востока и Запада. Специально для этого участники группы дали эксклюзивные интервью на крыше одного из домов в Париже после заключительного концерта, сыгранного в ходе европейского тура, в котором поделились своими сокровенными мыслями и переживаниями.

«Однажды... в Голливуде», реж. Квентин Тарантино; 8 августа

С армадой нового «Форсажа» придется потягаться новому фильму Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», который, по словам самого маэстро, может стать последним в его яркой и стремительно развивающейся карьере. Для фильма об убийстве членами «семьи» Чарльза Мэнсона жены режиссера Романа Полански он по традиции собрал ослепительно звездный состав: помимо оскароносных Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, зрители увидят Марго Робби, Дакоту Фэннинг, Аль Пачино, Курта Рассела, Майкла Мэдсена и Люка Перри в его последней роли.

«Дора и затерянный город», реж. Джеймс Бобина; 8 августа

Приятный сюрприз подготовили прокатчики и для любителей мультфильма о Даше-путешественнице — на российские экраны выйдет полнометражный игровой фильм по его мотивам «Дора и затерянный город» режиссера Джеймса Бобина. Его главная героиня, в исполнении Изабелы Монер, в компании обезьянки и лисы с неожиданными голосами (животных озвучили маститые Дэнни Трехо и Бенисио Дель Торо) займется спасение своих родителей и попутно попытается разгадать секреты затерянного города цивилизации инков.

«Страшные истории для рассказа в темноте», реж. Андре Эвредаль; 8 августа

А любители хоррора смогут в августе отвести душу на новом фильме от Гильермо дель Торо «Страшные истории для рассказа в темноте» (прославленный мексиканец выступил в роли продюсера). Его действие разворачивается в 1968 году (за год до событий «Однажды... в Голливуде»), вдали от больших городов, где все еще сильны силы потустороннего и ужасы совсем не из этого мира могут поджидать за каждой дверью.

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», реж. Ксавье Долан; 15 августа

Сохраняющий за собой статус «молодого и модного» режиссера Ксавье Долан представил на прошлогоднем международном кинофестивале в Торонто свой первый англоязычный фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» о скандале, который разразился из-за переписки популярного актера и 11-летнего мальчика. Новый фильм любимца интеллектуальной публики с Натали Портман, Китом Харрингтоном и Сьюзан Сарандон в главных ролях российские зрители увидят уже в августе.

«Падение ангела», реж. Рик Роман Во; 22 августа

Соскучившимся по темнокожему президенту США в исполнении Моргана Фримена настоящий подарок подготовил режиссер Рик Роман Во — в его новом фильме «Падение ангела» первое лицо США в этот раз будет спасать Джерард Батлер.

«Свет моей жизни», реж. Кейси Аффлек; 22 августа

Кейси Аффлек решил попробовать свои силы в ставшем модным в последние годы жанре — его фильм «Свет моей жизни» (с ним же в главной роли) расскажет историю отношений семьи на фоне глобальной катастрофы. В этот раз — отец и дочка будут пытаться выжить посреди глобальной эпидемии, распространившейся по всей планете.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», реж. Майк Ньюэлл; 29 августа

А тем, кто соскучился по уюту британской послевоенной литературы и фильмов по душе придется «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», в котором молодая писательница отправится за вдохновением на остров, где в роковые годы книжный клуб служил прикрытием для запретных собраний.

«Последнее испытание», реж. Алексей Петрухин; 29 августа

Несмотря на то, что сценарий фильма Алексея Петрухина «Последнее испытание» о захвате террористами заложников во время премьеры мюзикла «Ромео и Джульетта» был написан по мотивам трагедии на Дубровке в 2002 году, его создатели постарались избежать прямых аналогий с событиями тех лет. Их фильм уже успели посмотреть те, кто пострадал от действий террористов на «Норд-Осте», а в конце августа он выйдет в широкий прокат.