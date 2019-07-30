Стендап, йога и еда из Пенджаба: немузыкальный гид по «Пикнику «Афиши»

Мастер-классы

На «Пикнике «Афиши» театральная лаборатория Gogol School проведет серию мастер-классов, направленных на «создание органического раскрепощения»: поможет наладить диалог со своим внутренним «Я» и проработает все-все страхи и «зажимы».

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Продолжить постигать азы театрального мастерства советуем на спектакле от проекта Etiquette. Необычный перфоманс для двоих, в котором вы при помощи невидимого суфлера на полчаса станете и зрителем, и актером.

Для всех тех, кто никогда не перестает учиться: в Коломенском пройдут экологические мастер-классы и воркшопы, на которых расскажут о тонкостях раздельного сбора отходов, жизни в стиле «zero waste» и апсайклинге. В перерывах между выступлениями любимых артистов можно заняться йогой на свежем воздухе. Бонус: захватите с собой использованные батарейки и телефоны, провода и наушники, чтобы сдать их на переработку.

Кино и искусство

Под руководством стримингового сервиса Okko будет организован мобильный онлайн-кинотеатр. Nonfiction.film, в свою очередь, проведет три паблик-тока, где любой желающий сможет посетить лекции о документальных фильмах от известных представителей индустрии.

Не дадут заскучать и самых маленьким посетителям «Пикника»: студия «Паровоз» научит детей разработке анимационного кино, сериалов и мультфильмов, а также организует площадку с настенной раскраской и игрушками.

Почувствовать себя настоящим художником, обучиться мастерству граффити и создать коллективное высказывание — на площадке Universal University.

Еда

Голодным на «Пикнике» точно не оставят. Кормить на фестивале будут в 50 с лишним точках, за которые будут отвечать молодые гастрономические стартапы и рестораны. Выбор меню огромный: от вегетарианского стритфуда до шашлыков и хачапури. Отдельное место на фудкорте — у азиатской кухни и индийской кухни. Самых искушенных побалуют лучшими морепродуктами в городе: гребешками, крабами и даже устрицами.

Специальным гостем самой вкусной зоны фестиваля станет один из старейших рынков Москвы — Усачевский. Обещают бар со смузи, фирменную пиццерию, кафе с индонезийской лаксой, а также блюда из свежих фруктов и ягод.

Стендап

Телеканал ТНТ по традиции представит на фестивале специальную юмористическую программу. Развлекать гостей будут участники шоу «Открытый микрофон», «Студия СОЮЗ» и комики из «Stand Up»: Нурлан Сабуров, Виктор Комаров, Слава Комиссаренко и Стас Старовойтов.

Маркет

Говорят, что если побывать во всех ста магазинах маркет-зоны фестиваля, то можно остаться не только голодным, но и пропустить все основные события. Чтобы этого не случилось, советуем определиться с предпочтениями заранее: на «Пикнике» будут представлены одежда и обувь, уникальные украшения и аксессуары, а также настольные игры, книги и виниловые пластинки.

Благотворительность

Помочь добрым делом (а заодно очистить карму) можно с помощью «Доброго ящика». Приносите в качестве пожертвований взрослую, детскую одежду, обувь и игрушки.

Чтобы решить, кого послушать на «Пикнике «Афиши», можно ознакомиться с нашим плейлистом — туда вошли песни самых ярких участников лайн-апа фестиваля.