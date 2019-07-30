Поставил условие: Машков не торопится обратно в кино

Народный артист России и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, когда снова появится на больших экранах. Главным условием своего возвращения в кино актер назвал урегулирование организации рабочего процесса на его нынешней должности, передает «Парламентская газета».

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«Я чуть больше года занимаюсь театром, школой Олега Табакова, поэтому возможности на самостоятельное плавание у меня нет. Я не грущу по этому поводу — это данность.

Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино», — сказал Машков.

В феврале 2019 года артист сообщил в интервью «Пятому каналу», что планирует уйти из кино после выхода двух фильмов с его участием в 2019 году.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», — заявил Машков.

По словам 55-летнего артиста, он планирует сосредоточиться на театральной деятельности — руководить театром Табакова и ставить в нем спектакли.

Позднее заявление актера прокомментировала его пресс-секретарь Ольга Андрейкина. Она внесла ясность в информацию о завершении актерской карьеры Машкова, подчеркнув, что он не уходит из кино, а лишь делает перерыв в съемках из-за занятости в театре.

«Нет, не уходит. Просто сейчас не снимается», — сказала Андрейкина.

Также она подчеркнула, что Машков не раз предупреждал о возможности такого поворота событий, и назвала реакцию прессы «бурей в стакане».

Спустя несколько месяцев в интервью «Российской газете» актер не исключил, что снимется в фильме режиссера Сергея Урсуляка в августе 2019 года. По словам Машкова, он готов посвятить работе с режиссером один съемочный день во время отпуска.

«Больше не могу потратить», — признался народный артист России.

С 1989 года Машков исполнил более 50 ролей в кино: он сыграл «плохого парня» в голливудском фильме «Миссия невыполнима» с Томом Крузом, искусно говорил с одесским акцентом в образе Давида Гоцмана в сериале «Ликвидация» и мастерски показал безумного отца Абрама Шварца в своем фильме «Папа». Среди его последних ролей — гениальный советский тренер по баскетболу, вырвавший победу у сильнейшей американской команды в спортивной драме «Движение вверх».

Дверь в мир искусства для Машкова открыл Олег Табаков, разглядевший талант в юном студенте и сразу давший ему не по возрасту сложную роль старика Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина». Актер настолько проникся этой постановкой, что в 2004 году снял по ней свой первый фильм «Папа», в котором выступил режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем одной из главных ролей.

Возглавив детище своего учителя — «Табакерку» — Машков сразу принялся за реформы: отремонтировал все площадки театра и добавил новые дисциплины в школьную программу. Также он поменял репертуар и название «Табакерки», которая стала Театром Олега Табакова.

«Я помню его желание и мечты о том, чтобы этот театр, как он говорил, наш маленький театр был живым. У живого не может быть традиций, — рассказывал актер.

В ноябре прошлого года стало известно, что Александр Стульнев, занимавший должность директора Московского театра Олега Табакова более 20 лет, покинул свой пост по собственному желанию.

«Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял. Мне уже сделано новое предложение. Возможно, это будет Театр имени Маяковского», — сказал Стульнев.

Однако СМИ неоднократно писали, что данное решение он принял из-за разногласий с новым художественным руководителем театра.