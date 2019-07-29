Два «Оскара» и юбилей Кадырова: как сложилась карьера Хилари Суонк

Хилари Суонк появилась на свет 30 июля 1974 года в американской Небраске, но уже вскоре вместе с семьей перебралась в Вашингтон. В качестве актрисы будущая голливудская знаменитость дебютировала еще в девятилетнем возрасте, перевоплотившись в воспитанного зверьми мальчика Маугли в рамках школьной постановки по знаковому произведению Редьярда Киплинга, — примечательно, что спустя годы «Оскары» Суонк принесут именно образы сильной женщины, занимающейся не совсем женским видом спорта (а именно — боксом), и мужчины-трансексуала.

Впрочем, актрисой Хилари могли и не стать вовсе: в подростковом возрасте девушка добилась серьезных успехов в спорте (участвовала в юношеских Олимпийских играх по плаванию, а также вошла в топ-5 лучших гимнасток штата) и всерьез задумывалась о карьере профессиональной атлетки.

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После развода родителей Суонк вместе с матерью перебралась в Лос-Анджелес, и тамошняя жизнь поначалу давалась им непросто — пока начинающая артистка бегала по кастингам в надежде получить роль хоть в каком-нибудь ТВ-шоу, ее родительница занималась поисками подходящего по стоимости жилища (а в первое время семья вообще обитала в трейлере).

Неплохо проявив себя в эпизодических ролях в различных проектах, в 1994-м Хилари удостоилась своей первой крупной роли, сыграв в фильме «Малыш-каратист 4», а еще спустя пару лет — в культовом молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Участие в популярнейшем шоу, к слову, едва не разрушило карьеру молодой актрисы в ее зародыше: изначально героиню Суонк планировали ввести в проект на два года, однако спустя всего 16 эпизодов героиня — очевидно, решением продюсеров — была удалена из сценария. Как впоследствии признавалась сама артистка, те события она переживала очень тяжело, считая, что «если не сгодилась для «90210», то не сгодится ни для чего другого».

Впрочем, вполне вероятно, что останься Суонк в знаковом для той эпохи шоу, ей бы пришлось отказаться от съемок в фильме Кимберли Пирс «Парни не плачут», который заставил голливудских режиссеров взглянуть на нее как на серьезную драматическую актрису и принес ей «Оскар» (а также другие престижные премии).

Снявшись в ходе последующих нескольких лет в ряде менее успешных картин, в середине нулевых Суонк была приглашена в еще один важнейший для ее карьеры проект — спортивную драму «Малышка на миллион» Клинта Иствуда. Лента, как известно, произвела настоящий фурор среди кинокритиков и простых зрителей: фильм удостоился сразу четырех наград американской киноакадемии («Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана»), а сама артистка стала первой женщиной в истории, получившей «Оскар» за роль боксера.

В последующие годы Суонк снялась во многих других картинах, высоко оцененных критиками, — речь, в частности, про «P.S. Я люблю тебя», «Приговор», «Писатели свободы», «Ты не ты» и «55 шагов».

Удивительно, что — несмотря на два «Оскара» и в целом очень позитивную прессу — настоящей суперзвездой массового кинематографа актриса так и не стала: в реноме Хилари можно без проблем отыскать целый ряд сильных картин, в рамках которых она демонстрировала свой очевидный талант, однако в больших блокбастерах, приносящих известность среди обывателей, она практически не снималась, так и оставшись «знаменитостью для своих».

В 2011 году Суонк, к слову, стала объектом критики со стороны западных правозащитников после того, как посетила празднование Дня города в Грозном, который совпал с днем рождения главы Чечни Рамзана Кадырова. В ходе мероприятия актриса среди прочего заявила, что люди «одеваются в Чечне лучше, чем в Нью-Йорке», а также предположила, что когда-нибудь, возможно, устроит премьеру своего фильма на территории республики. Однако по возвращении в США артистке пришлось оправдываться за посещение Грозного перед правозащитными организациями — объясняя свое участие в празднике, Суонк намекнула, что якобы сожалеет о поездке в Чечню.