В погоне за миллионами: авторы «Игры престолов» бросят HBO

Шоураннеры мегахита НВО «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Вайс провели встречи с Amazon Studios, Netflix и Disney для обсуждения условий своего следующего контракта. Как сообщает The Hollywood Reporter, представители всех медиа-компаний от комментариев отказались, поскольку сделка еще далека до завершения.

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Согласно источникам издания, около двух недель назад студия Amazon лидировала в гонке за сотрудниками, пока в нее не вступил Netflix. Позже в переговоры включился Disney, предложивший Бениоффу и Уайссу контроль над каналом FX, который был приобретен после слияния с Fox.

Отмечается, что Бениофф и Уайсс планируют заключить сделку на сумму $200 млн, что превзойдет контракт создателей фантастического сериала «Мир Дикого Запада» Лизы Джой и Джонатана Нолана с Amazon в размере $150 млн.

После оглушительного успеха сериала «Игра престолов» любая новая сделка с его создателями предполагает крупные расходы. Учитывая занятость Бениоффа и Уайсса в создании новой трилогии «Звездных войн» для Disney и стоимость контракта с дуэтом, НВО решил не конкурировать с компаниями, готовыми выложить на это огромные суммы. При этом шоураннеры станут исполнительными продюсерами всех серий приквела «Игры престолов».

В мае этого года директор Disney Боб Айгер сообщил, что для работы над следующим проектом франшизы «Звездные войны» были приглашены создатели «Игры престолов».

«Мы уже серьезно работаем, но мы подумали, что три года — достаточный срок, чтобы не только перевести дыхание и перезапуститься, но и укрепить свои ряды перед выходом следующего фильма», — сказал Айгер.

Как сообщает The Verge, с этим заявлением Айгер выступил спустя три недели после обнародования планов компании, которые, как оказалось, включают в себя три пока еще безымянных фильма из вселенной «Звездных войн». Выход фантастических лент культовой саги запланирован на 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

«Дэвид и Дэн — одни из самых лучших сценаристов, которые работают сегодня. Их ансамбль сложных персонажей, глубина истории и богатство мифологии откроют новые территории и смело двинут «Звездные войны» в направлении, которое кажется мне невероятно интересным», — сказала глава компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

В 2018 году стало известно о том, что Бениофф и Уайсс напишут сценарий и выступят в качестве продюсеров нескольких фильмов о «Звездных войнах», которые не будут входить ни в сагу о Скайуокере, ни в трилогию, ответвившуюся от фильма Райана Джонсона «Звездные войны: Последние джедаи».

«Летом 1977 года мы пропутешествовали в далекую-далекую галактику и с тех пор мечтали о ней. Эта возможность — честь для нас, мы немного взволнованы ответственностью и хотим приступить к делу, как только завершится последний сезон «Игры престолов», — заявили Уайсс и Бениофф.

Ранее сообщалось, что решение о трехлетнем перерыве в выпуске фильмов франшизы Джорджа Лукаса руководство Disney приняло в связи с плохими сборами фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории». Лента показала худший результат за 40 лет существования проекта, собрав только $392,9 млн при бюджете в $275 млн. Некоторые аналитики предположили, причиной этой ситуации мог стать переизбыток «Звездных войн» на кинорынке.

Участников команды, работающих над девятым эпизодом под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход», после завершения съемок планируется отправить на телевизионные проекты компании. Одним из них станет сериал «Манадалорец», выпуск которого намечен на 12 ноября 2019 года на стриминговом сервисе Disney+.

Сериал станет одним из первых оригинальных проектов сервиса, который выйдет уже в ноябре 2019 года. По словам представителей компании, целью Disney+ является предоставление зрителям «в каждом значимом регионе мира» качественного продукта. Также они отметили, что выход сервиса на европейский и азиатский рынки запланирован на 2020 год.