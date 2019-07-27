Проклятое место: в США умерла звезда «Брестской крепости»

Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии. Об этом сообщила в своем фейсбуке со ссылкой на местные СМИ помощница режиссера фильма Тамара Борбот.

»Погибла главная героиня фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова, вчера, на Аляске. Переходя реку Текланика», — написала Борбот.

Как передает издание Fairbanks Daily News-Miner, девушка вместе со своим супругом пыталась попасть к местной достопримечательности – автобусу, в котором умер от голода путешественник Кристофер МаКэндлесс в 1992 году.

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Ее супруг, активист движения Legalize Belarus Петр Маркелов сообщил ТАСС, что посольство Белоруссии в Вашингтоне уже установило связь с родственниками актрисы.

«Дипломаты оказывают всю необходимую помощь», — добавил он.

Молодожены, которые заключили брак месяц назад, попытались пересечь реку в верхней части. При переходе они держались за веревку, протянутую с одного берега на другой. В какой-то момент Никонова ослабила хватку и скрылась под водой.

Ее муж рассказал спасателям, что вытащил тело супруги из воды в паре десятков метров от места, где произошла трагедия, однако на тот момент она уже была мертва. Он сообщил о ее смерти около 12.52 мск, после чего на место прибыли волонтеры и сотрудники поисково-спасательных служб. Тело Никоновой было направлено на медицинскую экспертизу в город Анкоридж. По факту произошедшего было открыто расследование.

Автобус №142, который получил среди местных жителей и туристов «Волшебный автобус» и который так хотели увидеть молодожены, стал популярен после публикации в 1996 году книги Джона Кракауэра «В диких условиях». Новый виток популярности пришелся на конец 2000-х благодаря экранизации, которая вышла в 2007 году.

В книге и фильме рассказывается история Кристофера МакКэндлесса, который отказался от привилегий, которые ему обеспечивало происхождение из весьма обеспеченной семьи, отдал все свои сбережения на благотворительность, а сам на протяжении двух лет путешествовал по США и Мексике, пока его путь не оборвался на Аляске.

Чтобы добраться до автобуса, нужно углубиться в лес примерно на 50 км и пройти по опасной пешеходной тропе. Транспортное средство МакКэндлесса стало своего рода местом паломничества для многих людей, которых вдохновила история погибшего путешественника. При этом многие туристы, которые предпринимают попытку добраться до самого автобуса, погибают.

Так, в 2010 году при переходе той же реки погибла 29-летняя гражданка Швеции, а в 2013 году спасателям на вертолетах дважды пришлось спасать группы туристов, которые попытались добраться до злосчастного автобуса.

В 2016 там же были спасены два американских путешественника, которых едва не смыло течение реки, а в 2017 году 42-летнегий житель Бельгии не смог самостоятельно переправиться через реку на безопасную сторону. Представитель местных поисково-спасательных служб Кен Марш подчеркнул, что искателям приключений стоит быть особенно осторожными на этом маршруте.

«Природа Аляски обширна и беспощадна. Есть погодные условия, о которых люди должны помнить, географические особенности, водные условия, дикая фауна. Мы хотим, чтобы люди приезжали к нам и наслаждались тем, что может предложить Аляска, но помнили о необходимости подготовки и осознавали пределы своих возможностей. Если уровень воды в реке поднялся или опустился, знайте – вам лучше отступить», — отметил он.

Вероника Никонова родилась в Минске в 1994 году. Она снялась в фильме Александра Котта «Брестская Крепость» в роли дочери лейтенанта Кижеватова, которую расстреляли фашисты, в возрасте 13 лет. Несмотря на то, что актриса окончила театральную школу, она стала режиссером документальных фильмов, которые в основном были посвящены ее родной Белоруссии.

Никонова занималась правозащитной деятельностью, в США она уехала, чтобы продолжить свое обучение.

«Ника спешила жить. Ей было мало режиссуры, мало актерства. Не имея особых средств, она тем не менее находила возможности за очень небольшие деньги путешествовать по миру, открывать для себя новое», — рассказали ее друзья сайту kp.ru.

По словам матери погибшей, Ольги Никоновой, тело ее дочери будет кремировано в США.