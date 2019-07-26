Совсем плох? Алибасову грозят операцией

Официальный представитель музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал об ухудшении его состояния, сообщает издание «Дни.Ру».

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Утверждается, что врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского обнаружили у Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см, тогда как в начале июля диагностика показала сужение до 0,8 см. Вместе с тем у него был выявлен эзофагит, гастрит, дуоденит и дуодено-гастральный рефлюкс. Все это якобы последствия химического ожога пищевода после отравления чистящим средством для труб.

«По причине серьезного сужения пищевода артист может принимать пищу исключительно в жидком виде. Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел», — сообщил помощник продюсера Вадим Горжанкин.

По его словам состояние Алибасова ухудшилось настолько, что в настоящий момент невозможно осуществить хирургическое вмешательство.

»Алибасову оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Не исключено проведение операции на пищеводе. Все зависит от дальнейшей динамики», — подытожил Горжанкин.

Пользователи соцсетей, реагируя на эту новость, пишут, что «это уже даже не смешно».

«Лошадь сдохла — слезь», «Заканчивайте спектакль, надоело», «Что, совсем не покупают билеты на «На-Ну»?», — пишут в сети.

Стоит отметить, что к подобным новостям действительно все труднее относиться серьезно, особенно учитывая, что сам виновник скандала в одном из многочисленных посвященных ему ток-шоу уже пытался объяснить причину, которая толкнула его устроить этот спектакль. В частности, Алибасов рассказывал о некоем недоброжелатели, желавшем ему смерти.

«Он днем и ночью видит, чтобы я умер. Он говорил однажды и на лестничной клетке, и когда я у него дома был, он так прямо и говорил: «Да, я дождусь, ты помрешь, я все заберу», — заявил артист о таинственном злодее в программе «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.

Напомним, что в начале июня СМИ писали о том, что Алибасов якобы перепутал жидкость для промывки труб «Крот» с соком и выпил ее, после чего был экстренно госпитализирован.

После нескольких дней в больнице продюсера якобы ввели в состояние искусственной комы, однако достаточно скоро он пришел в себя и был выписан. Стремительность развития событий в то время многим показалась подозрительной, учитывая столь серьезные опасения за жизнь артиста, озвученные его представителями. Отметим, что опрошенные журналистами медики назвали ситуацию неправдоподобной.

Примечательно, что после того, как телеведущий Дмитрий Шепелев предложил продюсеру пройти проверку на полиграфе, Алибасов разразился гневной речью. Создатель группы «На-На» заявил, что нет никаких оснований доверять результатам проверки на этом приборе, поскольку его достоверность не доказана.

«Детектор лжи — это чушь собачья. Это все равно что поверить в кубики, которые говорят, правда или нет», — отрезал супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Также стоит отметить, что в одном из выпусков программы «На самом деле» Шепелев обнародовал скриншоты переписки, которая якобы состоялась между помощником музыканта Сергеем Моцарем и его лечащим врачом. Сообщалось, что разговор велся за месяц до случившегося с Алибасовым несчастья. Если доверять оказавшейся в распоряжении телеведущего информации, участники беседы пытались найти наиболее подходящий повод для госпитализации своего работодателя.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — написал Моцарь и получил одобрение врача.

Шепелев выразил убеждение в том, что этот диалог является неоспоримым доказательством инсценировки отравления. По словам телеведущего, произошедшее точно было заранее спланированной пиар-акцией. Пока ведущий выносил своей вердикт, находящийся в студии Алибасов явно очень нервничал, просил воды и предлагал провести разговор о госпитализации в присутствии медиков. Рядом с ним в студии программы находился его сын, Бари Алибасов-младший, он, в свою очередь, продолжал настаивать, на том, что история с несчастным случаем — абсолютная правда. Позже лечащий врач эксцентричного артиста Марият Мухина продемонстрировала видеозапись компрометирующей беседы.