Бывшие бранятся: Собчак сцепилась с Виторганом в сети

Бывшие супруги Максим Виторган и Ксения Собчак обменялись язвительными замечаниями в адрес друг друга. На своей странице в инстаграме актер опубликовал пост, в котором поздравил свою дочь Полину с 23-летием. В нем он в шутку попросил девушку «не бесить его».

Реклама

«Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь», — написал Виторган.

Вскоре комментарий к публикации оставила Собчак. Бывшая жена артиста заявила, что его якобы бесят все. «Тебя все мы бесим. Это нормально. А Полина стала просто красавицей», — вступила в дискуссию знаменитость.

Ответ Виторгана не заставил себя ждать. «Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», — подчеркнул он.

Подписчики 46-летнего актера, в свою очередь, отметили, что Собчак не стоило встревать в семейное поздравление. «Комментарии Собчак тут вообще ни к чему», «Вот вроде умная женщина, но зачем?», «А вы чего переживаете?» — обратились к телеведущей пользователи соцсети.

Кроме того, по мнению некоторых комментаторов, саркастический тон Собчак вызван ревностью к бывшему мужу. На днях Виторган вышел в свет в компании новой возлюбленной — грузинской актрисы Нино Нинидзе, чем мог разозлить звезду. Как сообщил StarHit со ссылкой на очевидцев, пара посетила премьеру фильма «Гив ми либерти» в институте «Стрелка» на Берсеневской набережной Москвы-реки.

Впервые о романе артистов заговорили после их совместного посещения премьеры спектакля «Земля Нод», проходившей в начале июля на ВДНХ в рамках фестиваля «Вдохновение». Фотография Виторгана и Нинидзе облетела соцсети и спровоцировала слухи об их романе. Однако Нинидзе категорически опровергла эту информацию, заявив, что ей некогда думать об отношениях.

«Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы из одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого», — возмутилась актриса.

Примерно через неделю Виторган и Нинидзе вместе отправились в отпуск, о чем свидетельствуют их фотографии в инстаграме, сделанные в одно время в одинаковых местах. Подписчики знаменитостей сделали такой вывод, увидев на их страницах снимки из одного бара, опубликованные одновременно.

В этот же период Виторган опубликовав в инстаграме снимок полуобнаженной Нинидзе. На фотографии она изображена по плечи, повернувшись в профиль у окна. Таким образом актер поздравил свою новую возлюбленную с 28-м днем рождения.

В тот же день Собчак опубликовала у себя в инстаграме фото в купальнике, которое некоторые подписчики посчитали «ответом» бывшему мужу.

В этом году Нинидзе также пережила тяжелый развод. Долгое время мужем грузинки являлся 39-летний актер Кирилл Плетнев, в браке с которым у нее родился сын. Сообщается, что уже три месяца актриса встречается с Виторганом, о чем долгое время знали только родственники и друзья пары.

О своем разводе Нинидзе и Плетнев сообщили в мае этого года, опубликовав в своих соцсетях одинаковые посты. Бывшие супруги заявили, что дело к разводу шло давно, но расставание не помешает им обоим растить сына.

«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой», — написали актеры.

Актеры также попросили поклонников и журналистов не спрашивать их о причинах расставания и уважать чужую личную жизнь.

«Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — написали бывшие супруги.

Позднее Плетнев опубликовал в своем инстаграме видеообращение с признанием о продолжительной борьбе с приступами панических атак.

«Мое глубочайшее убеждение, что окончательно вылечить это нельзя. Можно научиться жить с ними и договариваться. Можно научиться даже управлять ими. Можно даже получать от этого пользу. Паническая атака — это твоя суперсила», — сказал актер.