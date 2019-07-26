Ангарский маньяк: Богомолов взялся за серийные убийства

Театральный режиссер Константин Богомолов займется съемками сериала «Хороший человек», основанного на истории бывшего младшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, известного также как «ангарский маньяк», который убил не меньше 77 девушек в Иркутской области с 1992 года по 2010 год.

«За 20 лет преступник расправился в Иркутской области с десятками девушек и женщин от 16 до 40 лет. Уже после ареста в 2012 году бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков», — говорится в описании проекта.

Приговором суда Попков был приговорен в 2015 году к пожизненному заключению за убийство 22 женщин, однако следствие по его делу продолжилось. Через два года после вынесения вердикта суда он признался еще в 59 убийствах.

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«Родные и друзья Попкова до сих пор не могут поверить в открывшуюся им правду, вспоминая о нем как о «хорошем человеке», — объяснили название будущего сериала его создатели.

Чтобы перенести историю маньяка на телеэкран авторы сценария решили изменить некоторые обстоятельства «дела Попкова». По сюжету, руководство МВД отправило в провинциальный городок Рубежный молодого следователя из Москвы Евгению Ключевскую с заданием проверить появившиеся в СМИ сообщения о серийном убийце, орудующем на улицах.

«В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету», — рассказали представители кинокомпании, которая взялась за осуществление проекта.

Для реалистичной передачи психологии маньяка сценарист и продюсер сериала в 2017 году провели встречу с самим Попковым в колонии.

«Художественный фильм предполагает глубокую драматическую составляющую. Поэтому главное для меня, как сценариста, увидеть личность. В простых историях как раз проявляется сущность человека. Попков в этом отношении показался мне глубоким социопатом. Истинные эмоции он испытывает только к дочери», — поделился с сайтом kp.ru впечатлениями от общения с убийцей сценарист Андрей Стемпковский.

Продюсер Ирина Сосновая подчеркнула, что из Попкова никто не собирается «делать героя». По ее словам сериал будет посвящен общечеловеческим ценностям и принципам морали.

«У нас получился достаточно откровенный разговор. Попков рассказал о своем детстве, работе и травмах, которые, очевидно, послужили мотивацией его дальнейших поступков. У этой истории появился более широкий контекст», — сказала она.

Сосновая добавила, что в ходе работы акцент сдвинулся на патриархальную идеологию современного общества, которая смогла породить человека, наделившего себя правом «судить» женщин за их образ жизни.

При этом, сравнивая сериал о маньяке со своим предыдущим проектом «Содержанки», который был посвящен жизни девушек светской Москвы, сам Богомолов также не стал воздерживаться от резких суждений касательно их поведения.

«В «Содержанках» мы исследовали зло, которое является способом выжить, способом приспособиться к окружающему миру. Зло, которое исходит из неких законов общества, которые это общество предлагает человеку. А в «Хорошем человеке» мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем», — заявил он.

Сам Попков признался, что «не очень хочет шумихи вокруг себя», однако поинтересовался тем, кто будет играть его в сериале.

«Я тут веселюсь, кофе пью и сигареты с фильтром курю, а на свободе дочь осталась, внук недавно родился. Не хотел бы, чтобы на них это как-то отразилось», — отметил он.

По словам Богомолова, в «Хорошем человеке» он планирует исследовать жанр психологического триллера. Создатели проекта выразили уверенность в том, что он сможет рассказать телезрителям историю «ангарского маньяка» с необычной стороны.