«Король лев» или новый фильм Тарантино: кто победит

Новая версия легендарного мультфильма Disney «Король Лев» не потеряет позиций и останется лидером проката предстоящего уикенда, несмотря на падение сборов в 52%. Согласно прогнозу американского бокс-офиса, картина режиссера Джона Фавро принесет $93 млн сборов на второй неделе проката, став одним из самых прибыльных фильмов года.

Главная премьера этой недели, черная комедия Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» займет второе место в рейтинге самых кассовых фильмов недели и соберет $39 млн в США. Фильм помещает зрителя в атмосферу Голливуда 1969 года. Известного актера Рика Далтона играет Леонардо ди Каприо, а его дублера, Клиффа Бута, — Брэд Питт. Картина номинировалась на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, в итоге удостоившись Премии пальмовой собаки, которую получила Брэнди, питбуль Клиффа Бута. 8 августа состоится премьера фильма в России, на которую обещал приехать сам Тарантино.

Фантастический боевик «Человек-паук: Вдали от дома» соберет $12,5 млн в четвертые выходные проката. Фильм о легендарном супергерое Питере Паркере и его борьбе с Элементалями — воплощениями природных стихий — не выйдет из первой тройки американского бокс-офиса. По окончании грядущего уикенда общая сумма кассовых сборов в США составит внушительные $345 млн.

Четвертая часть кинофраншизы «История игрушек» пополнит кассу на $10,5 млн в шестой уикенд домашнего проката, потеряв 32% сборов предшествующей недели. Мультик о новых приключениях Вуди, Базза и их друзей займет четвертую строчку американского бокс-офиса.

На пятом месте окажется хоррор французского режиссера Александра Ажа «Капкан», главную роль в котором сыграла английская актриса Кая Скоделарио, известная по трилогии «Бегущий в лабиринте» и сериалу «Молокососы». Третья неделя проката принесет проекту $3,8 млн, доведя общую выручку в США до $31,2 млн. В России премьера фильма состоится 22 августа.

Фэнтези-мюзикл британского режиссера Дэнни Бойла «Вчера», по прогнозам аналитиков, удержит шестое место. В пятый уикенд проката картина уменьшит сборы на 26%, заработав $3,7 млн. Сюжет фильма рассказывает о Джеке, обыкновенном неудачнике, который попадает в аварию и оказывается в альтернативной вселенной, где группа The Beatles не существовала никогда.

Еще один ремейк студии Disney, «Аладдин» британского режиссера Гая Ричи, согласно отчету аналитиков американского бокс-офиса, останется на седьмом месте топа лидеров проката. Потеряв всего 14% кассы, фильм принесет проекту $3,5 млн в десятый уикенд проката, а общая сумма сборов в США по окончании недели составит $346,8 млн.

Драма «Прощание» режиссера Лулу Ван вначале вышла в ограниченном прокате, но теперь стремительно набирает популярность. Американский бокс-офис прогнозирует появление фильма на восьмой строчке топа лидеров проката. Картина о молодой писательнице китайского происхождения, переехавшей в Бруклин и тоскующей по своей бабушке, увеличит сумму сборов на 110%, принеся в кассу $2,4 млн.

Криминальная комедия Майкла Дауса «Али, рули!» окажется на девятой строчке топа. Сюжет рассказывает о водителе такси по имени Стю, который подобрал пассажира, оказавшегося полицейским. В итоге Стю поневоле становится его помощником в погоне за убийцей. Картина соберет $2,2 млн в третьи выходные проката, потеряв 47% от прошлой недели.

Закроет топ ужастик «Проклятие Аннабель 3» Гари Добермана. Согласно прогнозам американского бокс-офиса, спин-офф «Заклятия» принесет франшизе $1,3 млн, наполовину уменьшив сумму сборов. По итогам пятой недели домашнего проката фильм о семейной паре демонологов Уорренов, столкнувшейся с очередной опасностью, в общем принесет в кассу $69,5 млн.