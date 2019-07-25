«Паршивая мелодрама»: фанаты заплевали российский «Чернобыль»

Изначально трейлер российской версии сериала «Чернобыль» был опубликован на Youtube-канале актера Игоря Петренко, который исполнил в фильме одну из главных ролей. Несмотря на то, что по неизвестным причинам вечером 24 июля видео было удалено, пользователи успели распространить его в сети.

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Сериал «Чернобыль» производства компании Amalgama Studio телеканал НТВ анонсировал в июле 2018 года. Согласно сюжету 12-серийного фильма, украинский отдел КГБ СССР узнает об интересе иностранных спецслужб к Чернобыльской атомной электростанции. Для поисков на территории Припяти подозреваемого в шпионаже сотрудника ЦРУ Альберта Ленца в город вместе с семьей приезжает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.

В актерский состав сериала, выход которого запланирован на осень этого года, вошли многие известные исполнители — Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Дмитрий Ульянов, Мария Андреева, Александр Ильин, Владимир Юматов, Дмитрий Муляр и другие.

Российские зрители, находящиеся под впечатлением от «Чернобыля» производства американского телеканала НВО, жестко раскритиковали трейлер новой версии сериала. На одном из Youtube-каналов, опубликовавших ролик, пользователи поставили 7,3 тыс. дизлайков и 260 отметок «нравится».

«Тот неловкий момент, когда у британцев антураж в фильме про СССР получился лучше, чем у страны которая этим СССР была», — гласит один из самых популярных комментариев, набравший более 1 тыс. лайков.

Многие зрители отметили, что в трехминутном трейлере они заметили «больше киноляпов, чем во всех сериях от HBO». В частности, у автобуса на вокзале и пожарной машины, появившейся на 49-й секунде видео, зрители разглядели одинаковый номер — 6679 ХТТ.

Также внимательные пользователи заметили засохшую траву в апреле, пластиковые плафоны 2013 года в подмосковной электричке и индивидуальные счетчики в советских квартирах. В связи с этим комментаторы пошутили, что в те годы «СССР ушел далеко вперед по развитию».

«На остановке автобусов хромтруба — поручень, которые так варить еще не умели толком. Часы на руке у главного героя, вроде бы, «Электроника 5» в нитротитане. На какие шиши (от 40 рублей за 53-ю) он их купил в 86-м, остается только гадать», — высказал свое мнение один из пользователей.

Особой критике подвергся сюжет предстоящего фильма, который пользователи назвали «сериалом про семью, женщин и любовь для домохозяек».

«Паршивенькая мелодрама в лучших традициях российского ТВ», — резюмировал один из комментаторов.

Несмотря на всемирное признание, в России американо-британский «Чернобыль» также подвергся критике, в том числе со стороны последнего президента СССР Михаила Горбачева. В эфире радио «Говорит Москва» он заявил, что не давал указаний не награждать званием Героя Социалистического труда академика Валерия Легасова. Согласно сюжету шоу, карьера ученого пошла под откос после доклада о катастрофе, и спустя два года после трагедии он покончил с собой.

«Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки», — сказал Горбачев.

Прототип другого персонажа сериала HBO, генерал-майор Николай Тараканов, командовавший воинскими подразделениями на месте ЧП на ЧАЭС, также указал на документальные неточности в шоу. В интервью RT он раскритиковал сцену, в которой написанный с него персонаж говорит, что реальные цифры радиации и истинный масштаб произошедшей катастрофы скрывают даже от военных.

«Нет, это он говорит ерунду. На государственной комиссии, которую возглавлял [зампред совета министров СССР Борис] Щербина, заместитель главного инженера Чернобыльской АЭС Самойленко на макете докладывал, что роботы не сработали и что точки наиболее сильной радиации остались на крышах первого — третьего блоков и вокруг атомной станции», — сказал Тараканов.

Кроме того, он отметил, что в сериале неверно приведены слова о необходимости применения «биороботов», под которыми подразумевали солдат.

«Щербина, прямо скажу, в таком унынии был: «А что же делать, если роботы не сработали? Что же делать?» Тогда кто-то (я не помню сейчас, кто именно) сказал, что единственный вариант — биороботы. Речь шла о солдатах», — рассказал он.

При этом генерал-майор подтвердил факт использования самого слова «биороботы» по отношению к солдатам: он признался, что оно было навязано начальником штаба по ликвидации последствий аварии Юрием Самойленко, который позднее был награжден званием Героя соцтруда.