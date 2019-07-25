Это конец? Бузова напугала фанатов

Российская поп-звезда Ольга Бузова объявила о том, что в ноябре состоится ее последний концерт. Печальное для поклонников заявление артистка сделала в своем инстаграме. В своем обращении певица призналась, что очень любит традиции, подчеркнув, что они всегда объединяют людей.

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«У нас с вами есть своя традиция — встречаться на моих больших сольных выступлениях в ноябре в Москве», — написала артистка.

В этом году Бузова также решила не нарушать заведенный порядок и 14 ноября пообещала порадовать поклонников сольным выступлением, с небольшой оговоркой о том, что оно станет заключительным.

«Я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось — #ПодЗвукиПоцелуев. Его я решила устроить там, где все начиналось, там, где мы впервые встретились с вами, и пели все вместе хором при полном #soldout — в самом центре Москвы, в клубе Известия Холл», — написала звезда.

Исполнительница подчеркнула, что знает, как ее поклонники любят программу #ПодЗвукиПоцелуев, поскольку к ней сотни раз обращались с просьбой повторить еще хотя бы один раз шоу в Москве.

«Я выполняю ваше желание, ведь оно для меня закон. За эти три года мы с вами сделали невозможное, спасибо за поддержку и ту любовь, которую я чувствую каждые день», — заключила Бузова.

Стоит отметить, что других подробностей, которые могли бы объяснить намерения артистки в тексте ее обращения не содержалось. Подписчиков смутила пометка «последний» рядом со словом концерт, ведь поп-дива сейчас находится на пике своей популярности и было бы странно так внезапно уходить со сцены.

«Прям последний!? Правда-правда!?», «И все? После этого бросает петь?», «Люди, вы вообще читать умеете? Доступно написано», — комментировали подписчики.

Большинство высказавшихся разделилось на два лагеря: те, кто не понял и те, кто не поверил.

«Надеюсь не как у Пугачевой? Каждый год последний концерт. Ушла так ушла, все», — съязвила пользовательница инстаграма.

Судя по комментариям, многие полагают, что это очередной нехитрый маневр, на который знаменитость пошла ради увеличения аудитории. Также были мнения о том, что певица собирается в последний раз выступить именно с программой #ПодЗвукиПоцелуев, а не оставить сцену совсем.

Ранее сообщалось о том, что Бузова расположилась на втором месте в рейтинге «40 самых успешных звезд России до 40 лет», опубликованном журналом Forbes. Отмечалось, что лидеров и участников списка определяли по трем критериям — доходы, упоминания в СМИ и упоминаемость в соцсетях. Исполнительницу хита «Мало половин» смог победить лишь боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Чемпион UFC опередил артистку в заработках ($11,5 млн против $4,4 млн) и оказался популярнее в прессе (тут отрыв оказался мизерным — 75300 против 73199), но вместе с тем ощутимо уступил в соцсетях (1507900 против 4449100).

В соцсетях Бузова, как выяснилось, на настоящий момент является неоспоримым лидером. Даже своего ближайшего преследователя Егора Крида поп-звезда обогнала более чем на миллион упоминаний.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, артистка занимается грамотным самопиаром, учитывая особенности и предпочтения своей аудитории. Так, на прошлой неделе Бузова стала участницей YouTube-шоу «Comment Out» вместе с футболистом сборной России и московского «Локомотива» Федором Смоловым.

В ходе программы спортсмен был поставлен перед непростым выбором: оставить негативный комментарий в инстаграме певца Юрия Киселева (ЮрКисса) или же минуту полежать в настоящем деревянном гробу с надписью «Скорбим и помним», который уже был внесен в студию. Пока футболист принимал решение, певица взяла инициативу на себя и из суеверных соображений запретила ему выбирать вариант с гробом.

«Нет! Все мысли материальны, нельзя даже его сюда приносить!» — отрезала Бузова.

Под таким решительным натиском поп-звезды Смолов сдался и написал ни о чем не подозревающему музыканту гадость в инстаграме, понадеявшись на то, что он не воспримет это серьезно.