«Проститутки и телеведущие»: Собчак жестко осадила Шнура

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграме стихотворение в качестве ответа на очередной выпад со стороны лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который выразил серьезный скепсис касательно ее репутации в ходе затянувшегося обмена претензиями в социальных сетях.

К тексту телеведущая прикрепила видеозапись, на которой она поднимается из бассейна под отрывок из симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» (использованной, в частности, в фильме «Космическая одиссея 2001»), а камера расположена сзади, так что зрители могут увидеть ее ягодицы.

Стихотворение получило название «К.О.К.С. для Шнурова (методическое пособие)», где аббревиатура «К.О.К.С.» расшифровывается «Как отвечать Ксении Собчак». При этом первое четверостишие, в котором упоминаются «Мотя, Боня и прочая Лера» отсылает к последней строфе самого Шнурова, первого использовавшего эти имена в сетевой перепалке.

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«Для галантнейшего кавалера, // Мачо в маечке-алкоголичке, // Мотя, Боня и прочая Лера // Написали в стихах методичку», — написала она.

Уже в следующих строчках Собчак переключилась на слова Шнурова о том, что стихи за нее пишет театральный режиссер Константин Богомолов, из-за романа с которым телеведущая, по слухам, развелась с актером Максимом Виторганом, заодно намекнув на сексистский характер занимаемой певцом позиции.

«Ну, писать-то они не умеют, // И Собчак, их начальница, — тоже. // Богомолов писал, он — умнее, //Он всегда глупым дурам поможет!» — отметила Собчак.

Развивая тему неуважительного отношения Шнурова к женщинам, телеведущая выразила сомнение в его зрелости, а также указала на излишнюю агрессивность и любовь к унижению окружающих.

«Ну, Сережа, пора тебе в школу // Агрессивного стихосложенья: // Надо выписать в столбик глаголы, // В них — основа основ униженья», — укорила телеведущая лидера «Ленинграда».

Иллюстрируя агрессивность глагольных конструкций, Собчак предложила музыканту применить часто используемый в двусмысленных конструкциях глагол «пососать» к «паскудным шуткам» и новостям, в которых речь идет о личной жизни знаменитостей.

«Пососи карандаш, если трудно… // «Пососать!» — вот глагольчик отменный! // Он подходит и к шутке паскудной, // И к гнилым новостям про измены», — отрезала она.

Нецензурная брань, обилием которой в текстах своих песен и стихотворений известен Шнуров, появилась лишь в пятом четверостишии острой на язык телеведущей. В нем она иронически посоветовала своему оппоненту воздержаться от иносказаний в своем творчестве и выражать мысль напрямую. При этом сама она решила перенести двусмысленный тон из предыдущей строфы, употребив после призыва «перейти к существительным» имя музыканта (местоимение «Сергей») в форме прилагательного («Серый»).

«Перейдем к существительным. Серый, // Не копируй Крылова с Эзопом», — написала она.

Показав свое умение выражаться на языке, присущем адресату ее стихотворения, Собчак вновь вернулась к магистральной теме своего стихотворения — токсичной маскулинности Шнурова и сетевой информационной нечистоплотности.

«Всех мужей и любовников — в кучу! // Можно, кстати, добавить детишек, // Пусть помучатся бабы получше // После всех своих бабских делишек!» — возмутилась она постоянными намеками на свою личную жизнь.

Не оставила Собчак в стороне и нежелание музыканта ответить ей на приглашение прийти к ней в шоу «Осторожно, Собчак!», выразив сомнение в способности Шнурова показать в настоящем разговоре ту же смелость, которую он демонстрирует в сетевых перепалках.

«Если в драку зовут — пишешь: «Занят!» // Ведь не ссут же красавцы с экрана, // А красиво стреляют глазами // Из-под кепки со словом «охрана», — упрекнула она артиста, сославшись на интервью, в котором тот впервые заявил, что стихи за нее пишет Богомолов.

После серии отсылок и двусмысленностей, Собчак решила закончить стихотворение парой простых, но емких и броских рифм:

«Ты там мускулом гордо играешь? // Есть прием эффективней и проще: // Полный рот говнеца набираешь // И плюешь в них с неистовой мощью! // Да, потом на «Боярде» воняет // И налет на зубах дорогущих, // Но зато как стишок унижает // Проституток и телеведущих!» — заключила она.

Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана. Спустя некоторое время журналистка ответила лидеру «Ленинграда» в той же стихотворной форме.