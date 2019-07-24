40 друзей Шишкана: кто из звезд вступился за вора в законе

Народные артисты страны Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и наставник московского «Локомотива» Юрий Семин обратились к Мосгорсуду с письмом, в котором попросили заменить «вору в законе» Олегу Медведеву (до смены фамилии — Шишканов) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Реклама

Отмечается, что письмо в поддержку Медведева в ходе заседания зачитала его адвокат. Согласно юристу, в общей сложности за подозреваемого вступились около 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных его судьбой».

«Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий, — приводит текст письма издание. — Арест Медведева наложит тяжелое бремя не только на него, но и на всю его семью».

Вместе с тем источник сообщает и о другом письме в поддержку Медведева, которое среди прочих якобы подписали первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, глава Объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович, тренер ЦСКА Виктор Онопко, а также известные в прошлом футболисты Юрий Гаврилов, Александр Мирзаян, Сергей Шавло и Дмитрий Кузнецов.

«На протяжении многих лет Олег Евгеньевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение. Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку», — было сказано в нем.

В то же время сам Симонян, комментируя информацию о подписании им письма, назвал данные сообщения «чушью и выдумкой»: «Я с ним не знаком, не знаю состава [преступления], но много положительного слышал о Шишканове. То, что он поддерживал ветеранов спорта и других, делает ему честь».

Опроверг собственное поручительство за Медведева и Серов. «Нет, подождите, я не поручался за Олега Шишканова. Это какая-то ошибка», — сказал народный артист, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Дождя».

Что касается решения суда по апелляции на арест Медведева, то подозреваемому сохранили меру пресечения, оставив его под стражей.

О задержании «вора в законе» стало известно в середине текущего июля. Согласно Следственному комитету, известного по прозвищу «Шишкан» криминального авторитета подозревают в причастности к убийству депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и ее семьи. Кроме того, Медведева проверяют на причастность к другим преступлениям, а также подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Данная статья была введена в России в апреле 2019 года. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

«Шишкана», коронованного в 1992 году, считают одним из наиболее известных и авторитетных славянских воров в законе. Некоторые СМИ также называют его лидером российского преступного мира. Данный пост он занял после того, как «вор в законе» Шакро Молодой отправился за решетку. При этом сам Шишканов еще в 80-х годах был помещен в изолятор на 10 лет за умышленное убийство.

Депутат Сидорова, на причастность к убийству которой и проверяют Медведева, совмещала политическую деятельность с должностью гендиректора компании «Племзавод Раменское». Согласно данным «Росбалта», занять этот пост Сидоровой помог именно «Шишкан».

В 2012 году Сидорова, ее супруг, сестра и сын пропали. Впоследствии правоохранители обнаружили в доме семьи многочисленные следы крови, которые были замаскированы. Позднее было возбуждено уголовное дело об убийстве. По мнению силовиков, причиной расправы над семьей могла стать служебная или предпринимательская деятельность Сидоровой.