Слабоумию бой? Чем на этот раз удивила Малышева

Ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева сделала себе прививку от слабоумия в нью-йоркской аптеке. Об этом самый знаменитый терапевт страны сообщила у себя в инстаграме.

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«Сегодня в Нью Йорке я зашла в аптеку и увидела новую вакцину от герпеса Зостера. Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями, — написала телеведущая.

— Предполагают, что этот вирус — одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!»

В комментариях к публикации ожидаемо развернулась жесточайшая полемика между сторонниками и противниками вакцинации. Вместе с тем некоторые подписчики, не особо вникая в вопрос, стали выяснять у Малышевой название препарата и точный адрес американской аптеки, полностью доверяя ей свое здоровье.

Также под публикацией оказалось много комментариев с перечислением собственного анамнеза, написанных желающими получить бесплатную онлайн консультацию от доктора медицинских наук.

Кроме того, среди пользователей соцсети прозвучали мрачные предположения о ближайшем будущем, в котором, «судя по уровню образования и развитию интеллекта подрастающего поколения, слабоумие станет естественным состоянием человечества».

Другая пытливая подписчица резонно поинтересовалась у Малышевой, почему она столь уверенно рекламирует вакцину, которая пока находится в стадии исследования.

«Судя по всему, вы, госпожа Малышева, являетесь рекламным агентом и используете свою популярность именно для продвижения сомнительных проектов.

Для того, чтобы иметь стопроцентную гарантию подобных вакцин, для исследований нужны годы, и то не факт, что это даст в будущем», — написала возмущенная женщина, напомнив, что главное кредо врача: «не навреди».

Отметим, что заявление Малышевой о прививке от болезни Альцгеймера выглядит сомнительным. Технически, испытания вакцин были, однако сейчас можно принять их только в рамках эксперимента.

Ранее сообщалось о том, что популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов рассказал о причинах своей неприязни к Малышевой. По словам адепта уринотерапии, его возмутило заявление телеведущей о том, что ему место в тюрьме.

«Я действительно имею на нее зуб. В одном интервью, которое попалось мне на глаза, у нее спросили: «Как вы относитесь к Геннадию Малахову?» Она, толком меня не зная, сказала, что таких, как я, надо сажать. Я был очень удивлен», — цитирует его издание «Собеседник».

Вместе с тем и у самого Малахова есть некоторые предубеждения по поводу деятельности Малышевой. Комментируя происходящее в шоу «Жить здорово», знаменитый лекарь предположил, что телеведущая показывает в своей программе «танец матки» и другие спорные сюжеты исключительно ради привлечения внимания, другими словами — хайпа.

«Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! — возмутился Малахов. — Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю. Тут вообще дилемма и несостыковка: одно дело — показывать полезное и доброе, а другое — делать все ради того, чтобы привлечь внимание».

Малахов также отметил, что сам не смотрит ее программу, а обо всех казусах, которые происходят в эфире, ему рассказывают друзья и близкие.

«У нас с ней всегда были разные подходы. Я занимаюсь лечением безлекарственными методами, а у нее другой подход. В общем, Малышевой я особо не интересуюсь, у меня своя жизнь», — пояснил телеведущий.

«Случаются такие вещи: хотим мы или не хотим, они существуют против нашей воли, — резюмировал он.

Известно, что в настоящее время Малахов проживает в Ростовской области, где ведет тихий образ жизни — занимается приусадебным участком и получает удовольствие от близости природы. Его программа «Доброго здоровьица!» о нетрадиционной медицине была закрыта еще в 2014 году. По словам «народного врача», о возвращении на телевидение он пока не думал.

«Новых предложений у меня нет. Уже который год. Понимаете, на телевидение очень непросто попасть. Тебя должен пригласить продюсер, бесполезно соваться просто так. Но я не скучаю», — сказал Малахов.