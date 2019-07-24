Развод? Дроздову и Певцова заметили в ЗАГСе

Российский актер Дмитрий Певцов сообщил в своем инстаграме, что его супруга Ольга Дроздова скоро сменит фамилию. По его словам, в ближайшее время народная артистка России «станет Певцовой».

«Дроздова Ольга, которая скоро станет Певцовой. Сегодня у всех Ольг именины, День Ангела. Поздравляем всех с днем памяти святой равноапостольной княгини Ольги!» — написал он.

Дроздова вышла замуж за Певцова в 1994-м — и в этом году пара отметит 25-летие супружеской жизни. Известно также, что звездная пара воспитывает сына Елисея, которому в грядущем августе исполнится 12 лет.

Реклама

Примечательно, что в начале месяца знаменитых актеров заметили возле Мещанского отдела ЗАГС, передает портал «7 дней». О причинах посещения учреждения актер тогда умолчал, однако подчеркнул, что разводиться с женой не собирается, что не помешало поползти слухам о возможных осложнениях в их отношениях.

В начале минувшего года в прессе также писали о скандале с участием Певцова, категорично высказавшегося в адрес поклонников, которые ворвались к нему в гримерку после спектакля с просьбой оставить автограф. Прокомментировал резонансный инцидент тогда и сам артист.

«Я попросил их уйти тем же путем, как они попали в гримерку. Сказал, что они могут подождать меня около служебного входа — и тогда получат автограф или фото на память. Когда же я вышел, около служебного входа их не оказалось. Друзья мои, нужно же помнить про нормы приличия. Служебные помещения принадлежат артистам, и вас там быть не должно. Я не хочу, чтобы в мою гримерку врывались, когда я переодеваюсь, и требовали что-то. Товарищи зрители, знайте свое место», — сказал актер.

Согласно 56-летнему артисту, многие его поклонники являются достойными людьми, которые отдают себе отчет о нормах приличия, однако существуют и фанаты, иногда переходящие грань дозволенного.

«Когда актеры выходят на поклон, не нужно заходить на сцену в своей уличной обуви, чтобы передать цветы. Также не следует протягивать мне ручку и листок для автографа во время поклонов. В театре существует строго отлаженная система, и поэтому я не могу раздавать автографы, пока все остальные актеры кланяются. Также раздражает, когда зритель протягивает цветы и пытается удержать твою руку, пока кто-то еще делает фото. Зачем вам эти фотографии? Автограф вы покажете лишь некоторым близким, будете хранить его дома, а фото выставите в социальных сетях на всеобщее обозрение, не спросив при этом артиста», — подчеркнул артист.

По информации «СтарХит», данное заявление актера было встречено его подписчиками неоднозначно. Так, некоторые предположили, что он был слишком груб с ворвавшимися в его гримерку поклонниками и не должен был о них негативно отзываться. При этом по большей степени в комментариях Певцова поддержали.

Незадолго до инцидента артист оказался в центре другого скандала — россияне пожаловались, что иногда им «звонят» звезды и предлагают что-нибудь в ювелирном магазине со скидкой. Одним из «селлеров» оказался сам Певцов, вскоре опровергнувший свое участие в данном деле.

«От моего имени звонки могли бы быть только, если бы я их сам записал. Если кто-то пользуется моим именем — это уже проблема этих людей, связанная с законом РФ, и тех, кто верит этим самозванцам», — отрезал артист в интервью «Пятому каналу».

Вместе с тем актер признал, что подобный маркетинговый ход действительно существует и многие артисты принимают участие в рекламных компаниях официально.

«Я знаю такой метод рекламного использования голоса. И я знаю людей, которые так записывались, и мне тоже предлагали. Зарабатывать деньги можно и таким способом, очевидно. Но я такого не записывал», — заключил актер.