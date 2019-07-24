«Агилера на бодипозитиве»: сексист Топалов затравил Кристину

Молодожены Регина Тодоренко и Влад Топалова побывали на концерте американской поп-звезды Кристины Агилеры и поделились полученными впечатлениями с подписчикам своего инстаграма. Топалов выложил в истории сразу несколько роликов. Судя по первому, звездная чета возлагала большие надежды на вечер, поскольку оба являются почитателями творчества американки.

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«Сегодня очень знаменательный вечер: это наш первый за полгода выход в свет без сына, почти свидание», — говорили знаменитости.

Однако уже в следующем видео пара демонстрирует разочарованные лица — по их словам, концерт был откровенно плох. Топалов не без иронии отметил, что все же был один положительный момент: «Кристина Агилера на очень крутом бодипозитиве», намекая на то, что певица сильно располнела, но ее это совсем не тревожит.

Тодоренко также выразила возмущение тем, что в подтанцовке у певицы были артисты с «огромными целлюлитными попами», на этом моменте экс-солист группы Smash!! не выдержал и перебивая супругу выкрикнул: «У них жирные, сука, жопы!»

Далее знаменитости стали рассуждать о том, что «попы могут быть большими», но лучше бы им быть подтянутыми, затем, сбиваясь, отметили, что «дело все же не в жире».

«Я скажу свое мнение, вот в это все шоу, в эти костюмы надо поставить Кристину Агилеру молодую, худую, 15 лет назад, тогда все это будет очень актуально, очень стильно и очень клево. А так это шоу старое, она взрослая, полная, а шоу какой-то девочки. Полное несоответствие», — выговорился Топалов.

В заключение Регина посетовала на то, что мировая знаменитость забывает движения в танце и ковыряется в лице. Так, продержавшиеся всего семь песен супруги поспешили домой кормить своего малыша.

Поскольку инстаграм не позволяет посмотреть, какая реакция была у подписчиков на сторис знаменитостей, остается только гадать, что им ответили на столь нетерпимый к полным людям посыл.

Напомним, что в конце мая стало известно о готовящейся свадебной церемонии Топалова и Тодоренко. Уже состоявшие с октября прошлого года в официальном браке знаменитости решили не лишать себя удовольствия отметить событие с блеском. Некоторое время Тодоренко делилась с подписчиками новостями о том, как идет организация торжества, в которой супруг старался ей помочь. Незадолго до знаменательного дня Регина похвасталась тем, что заключительная примерка свадебного наряда прошла успешно. Вскоре после этого все семейство отправилось в Италию.

В воскресенье, 2 июня на фоне заката состоялось небольшое застолье в кругу семьи, а на следующий день прошла сама свадебная церемония. Весь день ни от Тодоренко, ни от Топалова не было вестей в соцетях, но ближе к вечеру они все же сжалились над поклонниками и поделились первыми кадрами с итальянской свадьбы, сообщало издание «Телепрограмма».

На фотографии телеведущая предстала в элегантном белом платье невесты с глубоким декольте. Вместо традиционной фаты Тодоренко использовала шифон. Жених по приезду в теплую страну потерял свой багаж, но каким-то образом ему удалось выйти из положения, раздобыв в последний момент черные брюки и белоснежный смокинг. Молодожены фотографировались на балконе старинного здания с живописным видом на город.

Как стало известно позже, на торжестве помимо родственников пары побывали друзья: Мария Ивакова, Антон Лаврентьев, Леся Никитюк, Алина Астровская, Елена Чирва и многие другие. За организацию праздника отвечала родная сестра Топалова Алина, которая является хозяйкой популярного ивент агентства.

Напомним, что знакомство влюбленных состоялось во время совместной игры в спектакле. Некоторое время им удавалось скрывать свои отношения, однако со временем тайна открылась. Также долгое время пара держала в секрете новость о предстоящем пополнении в их семье.