Брак ради пиара? Потап и Настя жалко оправдались перед фанатами

Украинская певица Настя Каменских опровергла слухи о том, что их свадьба с Алексеем Потапенко, более известным как Потап, является пиаром. В своем инстаграме знаменитость опубликовала ролик с бэкстейджа съемок клипа «Константа». Накануне бракосочетания продюсер выпустил видео, в подписи к которому рассказал о романтических отношениях с давней коллегой.

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«Мы оберегали их [чувства], но когда пришло время, решили всему миру рассказать о нашей любви с помощью творчества, — говорится в предисловии к видео.

— В бекстейдже запечатлены самые волшебные, сказочные моменты, а каждый кадр переполняет нежность. Все настолько по-настоящему, настолько искренне и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви».

Во время перерыва в съемках Каменских с мужем рассказали о своих чувствах. «Нас когда-то называли Потап и Настя. И мы были музыкальным дуэтом. А теперь мы настоящая семья. И мы любим друг друга. Не знаю, будем ли мы петь вместе как дуэт. Но мы точно будем вместе», — заявил исполнитель.

В комментарии к публикации некоторые посчитали опровержение недостаточно достоверным. «Оберегали, оберегали любовь, но бизнес есть бизнес. Зачем оберегать, если можно на всем сейчас заработать?», «Ну да. А еще половинку этого «сокровенного творчества» пустили на рекламу. Лицемерие», «Слишком много про любовь, что я перестала верить», — поделились мнением пользователи соцсети.

Другие, наоборот, порадовались за пару и пожелали артистам долгих лет совместной жизни. «Счастья и любви вам», «Вы созданы друг для друга», «Как же влюбленно они смотрят на друг друга. Как будто у них до сих конфетно-букетный период! Пускай он продлится у вас всю жизнь! И продолжайте дарить радость всем вашим поклонникам», — отметили подписчики Каменских.

Артисты сыграли свадьбу 23 мая. Музыканты выступали дуэтом на протяжении 13 лет и все это время вызывали подозрения по поводу своих отношений. В мае 2019 года знакомый пары подтвердил правдивость этих слухов в комментарии изданию «Страна».

«Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать «горько!». Свадьба состоится в Киеве, а после — молодожены улетают в медовый месяц», — рассказал изданию один из приглашенных на мероприятие гостей.

Незадолго до бракосочетания Потап развеял сомнения поклонников, опубликовав на своем Youtube-канале клип на песню «Константа», посвященную Каменских. В подписи к ролику композитор рассказал о своих отношениях с коллегой.

«Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП, — признался он. — Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви».

В день свадьбы Каменских разместила в инстаграме фотографию, на которой она обнимает Потапа. Певица на снимке одета в белое платье с глубоким декольте, а ее возлюбленный — в строгий черный костюм с бабочкой.

«Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!» — объявила Каменских.

Впервые Потап проговорился об отношениях с певицей в феврале этого года на съемках шоу «Лига Смеха». Тогда он дал утвердительный ответ на прямой вопрос «Мутишь с Настей Каменских?».

В 2016 году артист развелся с супругой и сопродюсером Ириной Горовой, после чего в соцсетях начали появляться его фотографии в компании Каменских на совместном отдыхе.