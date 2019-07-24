Волчанка, сэр: россияне назвали любимые зарубежные сериалы

По данным опроса, проведенного специалистами «Левада-центра», основным видом досуга среди россиян является просмотр фильмов и сериалов, а самым любимым телепроектом стало шоу американского телеканала HBO «Игра престолов», которое завершилось в этом году.

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Опрос проводился с 27 июня по 4 июля среди городских и сельских жителей в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах из 50 субъектов Российской Федерации методом личного интервью. Всего в рамках исследования были опрошены 1608 человек.

Респондентам было предложено ответить на вопрос — какие современные зарубежные сериалы они предпочитают, при этом не устанавливалось никаких ограничений на количество телевизионной продукции, которую можно было называть.

Две трети опрошенных (62%) заявили, что смотрели хотя бы один сериал зарубежного производства, еще треть (35%) признались, что не видели ни одного подобного сериала, у оставшихся 3% ответ на вопрос вызвал затруднения.

Лидером (правда, с небольшим отрывом) стал сериал «Игра престолов», который видели 26% респондентов. Следом за ним расположился сериал о традиционно любимом в России персонаже детективов Шерлоке Холмсе — британский сериал «Шерлок» смотрела четверть опрошенных — 25%.

В пятерке лидеров оказались и культовые шоу 2000-х: «Доктор Хаус» и «Остаться в живых», прогремевшие в свое время на российском телевидении, их видели 24% и 22% россиян, принявших участие в опросе, соответственно. «Остаться в живых» разделил четвертое место с последним хитом HBO «Чернобыль» (22%), который вызвал серьезную дискуссию о недавней отечественной истории.

Среди остальных сериалов ближе всего к пятерке лидеров подобрался «Сверхъестественное», который назвали 15% респондентов. В «Левада-центре» обратили внимание на то, что большая часть аудитории этого шоу распределилась между 18 и 24 годами — в этой возрастной группе он стал третьим по популярности (38%), уступив лишь «Игре престолов» (42%) и «Чернобылю» (40%).

Авторы исследования также обратили внимание на то, как разделились голоса между сериалами среди мужской и женской аудитории. Так — женщины чаще отдавали предпочтение «Доктору Хаусу» (28% против 20%), в то время как «Игру престолов» больше называли мужчины (30% против 24%).

Схожий разброс предпочтений был зафиксирован также на сериалах «Ходячие мертвецы» — 14% мужчин и 10% женщин, и «Во все тяжкие» — 11% мужчин и 6% женщин. В остальном, отметили в «Левада-центре», разница между выбором одних и тех же сериалов среди мужчин и женщин не представляла статистической значимости.

Говоря о зрителях, которые ежедневно пользуются интернетом, исследователи указали, что среди них процент аудитории незнакомой с современными зарубежными сериалами представляет существенно меньшую долю — всего 23%, в то время как среди людей, не выходящих в сеть таких респондентов оказалось 62%.

В ходе опроса было также установлено, что россияне в возрасте от 18 до 24 лет, большая часть которых (90%) пользуется интернетом на ежедневной основе, смотрят заграничную телепродукцию гораздо больше прочих социальных групп — только 12% из них выразили отсутствие интереса к этой теме.

Иначе обстоят дела среди аудитории «55+» — почти половина таких респондентов не пользуются интернетом (52%) и не смотрят зарубежные телешоу (59%) в сравнении с более молодыми зрителями.

«Если сравнивать опрошенных с разным уровнем образования и проживающих в разных по типу и размеру населенных пунктах, то нужно отметить, что доля тех, кто не смотрит современные зарубежные сериалы, и тех, кто не пользуется интернетом, больше среди опрошенных со средним и ниже среднего образованием и среди жителей сел», — отметили в «Левада-центре».

Вместе с этим, исследователи подчеркнули, что среди зрителей, которые пользуются интернетом, доля тех, кого не интересуют зарубежные сериалы, является сопоставимой среди групп людей с разным уровнем образования и среди жителей разных типов населенных пунктов.