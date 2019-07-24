Плагиат, забастовка и заточение: неизвестный Куинджи

Архип Куинджи родился в Мариуполе в семье бедного сапожника с греческими корнями. Точный год рождения до сих пор установить не удалось: в разных документах указаны даты от 1840 до 1843 года. Художник рано лишился родителей, после их смерти мальчика взяли под опеку дядя и тетя по отцовской линии.

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Талант Куинджи к рисованию проявился в юном возрасте. Друзья художника вспоминали, что учился он плохо, но рисовал везде, где только мог: на обрывках бумаги, заборах и стенах.

Из-за бедности Куинджи приходилось много работать. Он то пас гусей, то служил у подрядчика, то подрабатывал у торговца хлебом. Однажды хлеботорговец посоветовал юному дарованию поехать в Крым и обратиться к Ивану Айвазовскому. Юноша дошел до Феодосии пешком и пробыл там все лето.

Ученик Айвазовского

Отношения между гением морского пейзажа и Куинджи не задались. Точнее: Айвазовский не сразу оценил талант художника. В Феодосии деревенского парня из донецких степей допустили лишь красить забор и толочь краски.

Впрочем, по другой версии Айвазовский с Куинджи так и не встретились, а художник пытался поднабраться мастерства у его учеников. И все же маринист оказал влияние на формирование стиля Куинджи: достаточно вспомнить любовь автора к широким пространствам и восторг перед водной стихией. В выборе сюжета также есть сходства: к теме лунных ночей и изображению украинской степи в свое время обращался и сам Айвазовский.

И все же, если верить первой версии, Куинджи не был злопамятным: будучи уже академиком, он взял в ученики внука Айвазовского Михаила Латри.

Куинджи и передвижники

В 1865 году Куинджи приехал в Санкт-Петербург поступать в Академию художеств. Он дважды проваливал экзамены и лишь с третьей попытки стал вольнослушателем. Здесь он познакомился с Ильей Репиным, Виктором Васнецовым и одним из лидеров передвижников — Иваном Крамским.

Увлеченный идеями реализма, в 1870-е годы Куинджи создал серию мрачных полотен с «говорящими» для объединения названиями: «Осенняя распутица», «Забытая деревня». Картины ждал огромный успех, а за «Осеннюю распутицу» с ее безграничной степью, дождливым небом и утопающей в грязи повозкой автору присвоили звание классного художника (в Российской империи — уровень квалификации художника).

Остров Валаам

Начиная с 50-х годов, остров Валаам пользовался огромной популярностью у художников, куда они стекались для работы на пленэре. Молодой Куинджи отправился на Ладожское озеро после свадьбы с Верой Кетчерджи в 1875 году. В это же время он продолжил создавать реалистичные этюды и полотна. Среди знаменитых пейзажей — «На острове Валааме» и «Ладожское озеро». Последнее произведение приобрел для своей коллекции галерист Павел Третьяков.

Спустя восемь лет художник-маринист Руфин Судковский создал картину «Мертвый штиль», в которой Куинджи усмотрел плагиат «Ладожского озера». Тогда он поднял на уши всю петербургскую прессу. В громкий скандал вмешались и другие живописцы: товарищи-передвижники во главе с Крамским выступили в журнале «Новое время» с заявлением. В итоге победа досталась Куинджи.

«Лунная ночь на Днепре»

К концу 1879 года художник окончательно разорвал отношения с передвижниками. Причина — анонимная публикация, в которой художника обвинили в том, что он всегда «перезеленяет картины». Выяснилось, что автором статьи был передвижник Михаил Клодт. По версии исследователей, критическая заметка стала лишь поводом к выходу из Товарищества — Куинджи давно искал свой собственный стиль, а в условиях цеховой диктатуры это было невозможно.

С этого момента Куинджи открыл для себя романтизм и не прогадал. Его знаменитая работа «Лунная ночь на Днепре», написанная в 1882 году, произвела поразительный эффект на выставке в Петербурге. Художник устроил показ картины в собственной мастерской в темном зале. Полотно освещала специальная лампа, которая только усиливала эффект восприятия. По воспоминаниям, очередь на выставку простиралась на несколько улиц.

«Лунную ночь» мечтали приобрести многие коллекционеры, но Куинджи продал картину великому князю Константину Константиновичу за баснословные на тот момент для пейзажа 5 тыс. рублей. Представитель династии Романовых даже взял полотно с собой в кругосветное путешествие. Когда фрегат князя прибыл в Марсель, писатель Иван Тургенев специально приехал в город из Парижа, чтобы увидеть работу.

Дружба с Менделеевым

После выставки публика назвала Куинджи фокусником. В попытке разгадать, как художник добился уникального светового эффекта, посетители заглядывали за полотно в надежде найти там еще одну потайную лампу. Сам мастер ревностно относился к своим находкам и держал в секрете состав краски. Мистицизма прибавляла и дружба с химиком Дмитрием Менделеевым. Злые языки утверждали, что их разговоры выходили далеко за пределы обсуждения шахмат.

Последние годы

Увы, но на самом пике славы Куинджи стал затворником. Он продолжал работать, но двадцать лет никому не показывал свои полотна. Их, по подсчетам, было немало: примерно 500 эскизов и около 300 графических работ. В 1890-е художник руководил пейзажной мастерской при Академии художеств. Через семь лет он был отстранен от профессорства за участие в студенческой забастовке.

Но не заниматься с учениками Куинджи не мог. Он продолжал давать частные уроки, ездил со студентами на пленэр. В 1898 году он на свои средства организовал для молодых художников поездку за границу и пожертвовал для этой цели в Академию 100 тыс. рублей.

Куинджи ушел из жизни в июле 1910 года. Весь свой капитал он завещал Обществу имени Куинджи, которое основал в 1908 году вместе с пейзажистом Константином Крыжицким.

На фоне недавних событий интерес к Куинджи только усилился. 27 января 2019 года картину пейзажиста «Ай-Петри. Крым» беспрепятственно украли прямо с выставки в Третьяковской галерее. На следующее утро преступника задержали, а само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.