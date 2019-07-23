«Бросили кость россиянам»: Лоза разнес Metallica за Цоя

Российский композитор Юрий Лоза прокомментировал нашумевший в сети эпизод с исполнением песни «Группа крови» Виктора Цоя всемирно известной группой Metallica на своем концерте в Москве.

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На своей странице в фейсбуке артист выразил недоумение по поводу всеобщего воодушевления этим событием.

«Журналисты мне звонили раз пять, упросили даже посмотреть запись с концерта. Но это же общемировая практика — разучить шлягер страны, в которую едешь на гастроли. Думаю, в Мексике «металлисты» играли «Ла-Бамбу», а в Германии — какой-нибудь марш», — написал музыкант.

В свойственной ему циничной манере Лоза вновь продемонстрировал осведомленность в обсуждаемом вопросе и в очередной раз подтвердил, что не зря наречен в сети званием «эксперта чрезвычайно широкого профиля».

«Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива дается задача — найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться. — продолжил композитор. — Если артисты хотят продемонстрировать уважение к публике, то ищут новое звучание, а текст учат наизусть, скажем, Карел Готт в нашей стране все русские песни пел без шпаргалки».

В отличие от большинства пользователей сети, музыканта не впечатлил жест культовых американских рокеров, по его мнению, они всего лишь «бросили кость» российским поклонникам, не вникая в смысл, написали на бумаге текст знакомым шрифтом и положили ее перед собой на пюпитр.

«Песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше. Что до аранжировки — увы, но ничего нового американцы в песню Цоя привносить не захотели — спели близко к оригиналу. Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон», — заключил артист.

В комментариях к посту один из подписчиков сыронизировал на тем, что коллектив ошибся с выбором композиции и было бы лучше остановиться на песне «Плот», принадлежащей Лозе. Тот в ответ на это заверил, что для американских музыкантов его хит оказался бы непосильной задачей: «они бы не спели, да и состав инструментов не тот».

Отметим, что под последней публикацией в инстаграме группы Metallica, на которой изображен российский флаг и участники группы в виде матрешек, в настоящий момент насчитывается более тысячи комментариев. В основном они принадлежат благодарным русскоязычным слушателям.

«Это было великолепно! Особое спасибо за Цоя, он навсегда в наших сердцах, как и вы», «Вы лучшие. Спасибо за концерт, особенно за «Группу крови», «Большое спасибо за песню на русском языке», «Спасибо за Цоя. До сих пор в шоке», — писали фанаты группы.

Вместе с тем, о своих впечатлениях также написал и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Это просто невероятно, что вы спели самую культовую песню в России, написанную Виктором Цоем и его группой «Кино», — поделился он в твиттере.

Концерт группы Metallica состоялся на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 21 июля. По сведениям портала «Москва 24», практически все билеты на шоу были распроданы. Кроме того, сообщалось, что сразу после того, как доступ на территорию площадки был открыт, поклонники группы наперегонки побежали ко входу, чтобы расположиться поближе к сцене.

Известно, что в рамках концертного тура WorldWired Tour у гитариста Кирка Хэмметта и басиста Роберта Трухильо есть своя «фишка» — они время от времени исполняют знаковые композиции из тех стран, в которых они выступают. К примеру, несколько недель назад на Олимпийском стадионе в Берлине коллектив исполнил кавер на песню знаменитых немцев Rammstein — «Engel». В мае прошлого года на концерте в Швеции музыкантами был сыгран хит группы ABBA «Dancing Queen». Позже в Германии группа спела песню «Balls to the Wall» хэви-метал коллектива Accept.