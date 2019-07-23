«Категорически против»: Немоляева отчитала матерщинника Шнура

Российская актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала о своем сотрудничестве с Сергеем Шнуровым на съемках фильма «Этаж» Стаса Мареева. По словам артистки, она не разделяет его увлечение нецензурной лексикой, однако работа с «одиозным» музыкантом оставила приятное впечатление.

«Я категорически против. Конечно, на таком языке говорят практически все, да и раньше так говорили. Наши знаменитые поэты тоже использовали нецензурную лексику, но не переносили ее ни в поэзию, ни в прозу. А их произведения от этого не становились хуже», — приводит слова Немоляевой «Интерфакс».

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Кроме того, актриса отметила, что она была рада вернуться на «Ленфильм». В 1958 году она снялась в своей первой серьезной работе — в »Евгении Онегине» Романа Тихомирова. По ее словам, именно с этого фильма она полюбила эту студию и ее людей.

«Эти съемки стали для меня настоящим подарком! — призналась она. — К тому же картина снималась на «Ленфильме» — киностудии, которую я очень люблю. Она начинает восстанавливаться после распада, случившегося в 1990-е. Как ни странно, студия сохранила атмосферу, в которую я окунулась, будучи еще девочкой».

В фильме «Этаж» Немоляева сыграла роль дворянки с аристократическими манерами, которой приходится жить в питерской коммунальной квартире, ранее целиком принадлежавшей ее семье.

«Не буду говорить, в чем именно заключается интрига. Она детективная и связана именно с моей героиней», — поделилась подробностями сюжета знаменитость.

Помимо Шнурова, партнерами народной артистки России по съемочной площадке стали Лия Ахеджакова, Михаил Боярский и Семен Стругачев.

Накануне, 22 июля, Шнуров разместил в инстаграме стихотворение, в котором высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку оправдаться после его обвинений. Лидер группы «Ленинград» заявил, что ответные строчки журналистке сочинил режиссер Константин Богомолов, с которым, по слухам, они состоят в романтических отношениях.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!» — цитирует Шнурова НСН.

Собчак быстро отреагировала на нападку Шнура, опубликовав под его записью ответ в стихотворной форме. Звезда подчеркнула, что все творчество артиста держалось на его бывшей жене Матильде. Собчак сравнила ее с розеткой, от которой лидер Ленинграда «питался».

«Твоей розеткой была Матильда! // Она укрывала, сродни плащу. // Она от похмелья тебя спасала. За Богомолова отомщу: // А может, и песни она писала?» — предположила Собчак.

Музыкант, в свою очередь, напомнил своей оппонентке о ее репутации, подпорченной из-за романа с Богомоловым, который побудил ее уйти из семьи.

«Честная, спросите у Максима. // Репутация у ней, побойтесь бога, // Все предъявы ваши вышли мимо, // И не трогают ее даже немного. // Что на доме-два жила, так враки это. // Все на людях и всегда же при параде», — написал Шнуров.

Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана. Спустя некоторое время журналистка ответила лидеру «Ленинграда» в той же стихотворной форме.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто», — написала телеведущая.

В марте 2019-го артист посвятил свое очередное стихотворение разводу Собчак и Виторгана. В своем произведении Шнуров заявил, что все, за что берется Ксения, превращается в скандальное реалити-шоу «Дом-2». В ответ на это обвинение журналистка вызвала музыканта на баттл, пригласив его стать героем Youtube-шоy «Осторожно, Собчак», но получила отказ. В стихотворной форме Шнуров намекнул знаменитости, что видит в этом «злую западню».