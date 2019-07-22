Умер редактор «Пусть говорят»

Пресс-служба Первого канала сообщила о смерти 29-летнего шеф-редактора программы «Пусть говорят» Дениса Коновалова. Коллеги назвали его настоящим профессионалом, а также сильным, душевным и очень открытым человеком. Согласно информации «Стархита», долгое время журналист боролся с лейкозом.

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Сестра погибшего Юлия Горшкова на своей странице в фейсбуке написала, что прощание с журналистом состоится 23 июля в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.

По словам супруги шеф-редактора Алины Коноваловой, он всегда мечтал о работе на «Пусть говорят» и сам добился высокой должности.

«Он за каждую программу переживал. Он каждую ночь не спал. Он волновался, он сам, несмотря на то, что он шеф-редактор, всегда все делал. И героям звонил, и не стеснялся любой работы. Он мог и ночевать с героем в гостинице, не важно, что бы он ни делал, он всей душой был там», — поделилась Коновалова.

Журналист принимал непосредственное участие в подготовке прямого эфира шоу, во время которого россияне поддерживали сборную страны на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. По словам шеф-редактора «Пусть говорят» Оксаны Шмелевой, в своей работе ее коллега больше всего ценил возможность помогать простым людям.

«Ему больше удавались всегда темы такие, «программа-помощь» мы их называем между собой. Это программы, где люди встречают друг друга, люди когда-то давно потерялись, там, мама с дочерью, отец с сыном, сестра с братом. Вот он очень любил такие программы. Он очень любил делать людям добро», — поделилсь Шмелева.

В пресс-службе Первого канала рассказали, что Коновалов родился на Кузбассе, и после службы в армии четыре года проработал шахтером. Однако творческая душа будущего журналиста требовала смены деятельности, поэтому он бросил все и погнался за мечтой. Как отмечает ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов, у Коновалова был талант расположить к себе любого человека.

«Он умел найти общий язык с совершенно разными людьми, всегда становился своим для героев. И я думаю, что сейчас те люди, с которыми он общался по работе, люди, которым он помогал вместе с нашей программой, которых он привозил в Москву, на съемки, жизнью которых он просто жил каждый день, для них это тоже будет большая личная утрата», — сказал Борисов.

Народный артист России Иван Краско также отреагировал на трагическую новость. Он принес семье погибшего свои соболезнования и посочувствовал утрате.

«В моей памяти, Денис, ты остался человеком, главное. Спасибо тебе за все», — сказал Краско.

В 2019 году коллективу Первого канала уже приходилось переживать тяжелую потерю — в апреле на 40-м году жизни умер корреспондент Илья Костин. Причиной его смерти так же стала онкология, о чем сообщил председатель Союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов.

«Это невыносимо больно. Когда уходят близкие. Мы делали первые шаги в журналистику вместе. Илья Костин, спецкор Первого канала. Наш. С журфака СОГУ, из «Иринформа». Илюха, мы будем помнить. Светлая память», — написал Кусков на своей странице в фейсбуке.

Информацию о смерти журналиста подтвердили и на самом телеканале, где он проработал 15 лет.

«Беда, которая коснулась нас всех на Первом канале. Не стало нашего коллеги, корреспондента Ильи Костина. Умный, талантливый, интеллигентный, безмерно тактичный и очень тонкий. Это тот человек, который никогда не выходил из себя, хотя эфир — это всегда огромный стресс. Он одинаково профессионально работал в горячих точках, на официальных мероприятиях. Многое знал об искусстве», — говорится на сайте СМИ.

В пресс-службе телеканала добавили, что в последнее время Костин болел, но при этом продолжал вести привычный образ жизни, не замыкаясь в себе. За годы профессиональной деятельности журналист побывал в Ираке и Чечне, освещая военные конфликты. Также Костин вел репортаж с теракта на Дубровке и работал на месте взрыва в московском метро 6 февраля 2004 года.