Давняя война: как семья Децла грызется после его смерти

Смерть Децла, скоропостижно скончавшегося 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет, стала для всех настоящим шоком. Несмотря на тот факт, что «золотая эпоха» артиста завершилась еще в первой половине нулевых, Кирилл Толмацкий оставался одним из самых известных представителей российского хип-хопа (особенно среди старшего поколения) и справедливо считался одним из тех, кто внес внушительный вклад в проникновение жанра в массы.

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Вместе с тем было известно, что Децл, снискавший «уважение улиц» смелым решением перестать быnm продюсерским проектом и углубиться в «музыку для души», в последние годы (в отличие от некоторых рэперов-коллег) вел достаточно здоровый образ жизни, был примерным семьянином, в интервью представал добрым и позитивным человеком — так что едва ли кто-то мог предугадать столь ранний уход исполнителя.

Масштаб трагедии косвенно доказало и число соболезнований, выраженных в связи со смертью Толмацкого: помимо армии поклонников, по рэперу скорбели многие представители отечественной эстрады, включая ее наиболее весомых членов (в частности, Аллу Пугачеву).

Не остались в стороне и те знаменитости, с кем Децл вплоть до своей смерти не ладил. Так, Баста, поругавшийся с Кириллом из-за недовольства последнего громкой музыкой в клубе наставника «Голоса», назвал произошедшее «большим несчастьем», Тимати, на ранних этапах карьеры входивший в команду рэпера, посвятил бывшему другу трогательную песню, а отец и по совместительству экс-продюсер покойного Александр Толмацкий , не общавшийся с сыном долгие годы, взял на себя всю организацию похорон, в ходе которых разрыдался и упал на гроб.

Незадолго до траурной церемонии он также опубликовал в соцсетях пост с признанием в любви к скончавшемуся артисту. «Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны, — написал продюсер. — Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу. Или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес. Жизнь сделала так, что хороню тебя я. Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой. Прости меня, сердце разрывается от любви и боли».

К слову, именно на похоронах мужчина познакомился со своим внуком, появившимся на свет еще в 2005 году. Согласно СМИ, во время прощания с сыном Толмацкий-старший обнимал мальчика (их общению якобы препятствовал сам Децл), и что-то ему активно рассказывал. Вдова музыканта Юлия, в свою очередь, во время церемонии сидела рядом с матерью Кирилла, считавшей, что рэпера «надо было лечить».

Учитывая видимую близость доселе разделенных родственников Толмацкого, некоторые его поклонники предположили, что смерть артиста положила конец дрязгам в семье. Это мнение, впрочем, оказалось ошибочным — менее чем через месяц после кончины Децла его вдова обвинила свекра в «объявлении войны».

«Отец Кирилла объявил мне войну, — написала она в инстаграме. — Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа».

Комментируя данное заявление, Толмацкий-старший парировал, что у него «не было даже мысли забирать Тони от матери», а также обвинил невестку в желании устроить скандал. «У нас никогда не было даже мысли забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке, как для себя, так и для внука! Мы хотели, чтобы она вписала имя Кирилла в свидетельство о рождении Тони! К нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», — подчеркнул продюсер.

Еще спустя месяц мужчина обвинил вдову Кирилла в попытках спрятать Антония от бабушки и дедушки. «Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка», — возмутился Толмацкий в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Тогда же Александр признался, что не сразу одобрил выбор сына, так как Юлия показалась ему странной. Согласно его утверждениям, женщина страдает от психического расстройства.

«Кирилл для нее был и мамой, и папой, и поваром, была история, когда он прятал у меня ребенка. Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения», — цитирует продюсера StarHit.

Он также отметил, что после похорон внук гостил у него в загородном особняке и общался с его детьми от второго брака. «Тони общался с моими детьми, мы играли в компьютер, они прыгали на батутах. А потом что-то произошло. Наверное, ребенок дома спросил, почему ему не давали видеться с дедушкой», — поделился Александр.

По утверждениям Толмацкого-старшего, о психическом расстройстве его невестки свидетельствует и тот факт, что она якобы не вписала Кирилла в свидетельство о рождении ребенка: в графе «отцовство» у мальчика стоит прочерк, из-за чего он не может претендовать на наследство. Согласно продюсеру, он надеется сделать единственного внука своим наследником.

«О чем с нами разбираться? Да мы наоборот хотим сделать так, чтобы наследником стал Тони, — заключил Толмацкий. — Наверно, повзрослев, Тони захочет разобраться в том, что произошло. Я написал ему, что моя дверь открыта, телефон есть. Я жду его звонка. От сына тоже ждал, но не успел помириться».

А уже в конце прошедшего мая в СМИ появились слухи, что вдова Децла и ее сын могли попасть под влияние сектантов. Данный вывод, по информации «Телепрограммы», сделали эксперты, изучив аккаунт женщины в инстаграме.

«Когда человек настолько погрузился в изотонические глупости, что перестал отличать фантазию от реальности, это вызывает опасения», — сказал один из специалистов.