Вспомнили «Кино»: Metallica спела Цоя на русском

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя «Группа крови» во время своего концерта в «Лужниках». Восторженные поклонники, присутствовавшие на выступлении, опубликовали видео в своих соцсетях. На кадрах видно, как музыкантам подпевает весь стадион.

«Это было великолепно! Особое спасибо за Цоя, он навсегда в наших сердцах, как и вы», «Вы лучшие. Спасибо за концерт, особенно за «Группу крови», «Большое спасибо за песню на русском языке», «Спасибо за Цоя. До сих пор в шоке», — отметили пользователи инстаграма.

Своими впечатлениями также поделился и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. «Это просто невероятно, что вы спели самую культовую песню в России, написанную Виктором Цоем и его группой «Кино», — написал он в твиттере.

Реклама

Последняя публикация в аккаунте исполнителей, на которой изображен российский флаг и участники группы в виде матрешек, насчитывает уже более 550 комментариев. В основном это слова благодарности от русскоязычных слушателей за прошедший концерт.

Metallica отыграла на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 21 июля. Как сообщает портал «Москва 24», практически все билеты на шоу были раскуплены. Отмечается, что фанаты группы наперегонки бежали ко входу, как только доступ на территорию площадки открыли, чтобы занять места поближе к сцене.

В рамках концертного тура WorldWired Tour гитарист Кирк Хэмметт и басист Роберт Трухильо часто играют композиции из тех стран, в которых они выступают. Так, например, несколько недель назад на Олимпийском стадионе в Берлине группа исполнила кавер на песню Rammstein «Engel». В мае прошлого года на концерте в Швеции музыканты сыграли хит группы ABBA «Dancing Queen». Затем в Германии коллектив спел песню «Balls to the Wall» хэви-метал группы Accept.

За почти 40-летнюю историю Metallica приезжала в Россию с концертами пять раз, последний состоялся в 2015 году в Москве и Санкт-Петербурге в рамках World Magnetic Tour, приуроченного к выходу альбома «Death Magnetic».

Песня «Группа крови» была написана Виктор Цоем и вошла в одноименный альбом, который группа «Кино» выпустила в 1988 году. Впервые она была исполнена 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.

Metallica была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом и вокалистом Джеймсом Хетфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. Оба музыканта из первого состава до сих пор выступают в коллективе. В 2009 году Metallica была включена в Зал и Музей славы рок-н-ролла, а в 2013-м после того, как отыграла в Антарктиде, попала в Книгу рекордов Гиннесса как единственная группа, выступившая на всех континентах Земли.

В феврале этого года группа представила акустический лайв-альбом «Helping Hands… Live & Acoustic At The Masonic», запись которого проходила во время благотворительного концерта в Сан-Франциско в ноябре 2018-го. В пластинку вошли 12 песен, как и собственных, так и кавер-версий на группы Deep Purple, Nazareth и других.

На днях фронтмен британской рок-группы Smokie Крис Норман остановил концерт в Ледовом дворце в рамках музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», музыкант прервал свое выступление из-за плохого звука.

«Крис Норман в середине второй песни попросил музыкантов остановиться, — приводит слова слушателя издание. – «Stop it. Stop it!», — выждал паузу и сказал что-то вроде: «It was ...» и свалил со сцены, — настолько его великобританское ухо резал звук в Ледовом».

Отмечается, что спустя некоторое время артист вернулся на сцену после устранения неполадок. «Какое-то время на сцене солировал гитарист, а Криса, видимо, уговаривали в гримерке. Вернувшись, он начал петь свою программу из двух песен заново, как ни в чем не бывало. Хотя кто знает, о чем он думал так далеко от родного дома, где Норман собирает большие стадионы», — заключил поклонник.