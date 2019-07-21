«Король лев» и триумф «Мстителей»: что смотрят в США

Как и ожидалось, лидером проката в США на этих выходных стала новая версия классического мультфильма Disney «Король лев», которой удалось получить в домашнем прокате $185 млн, а с учетом международных сборов эту сумму можно увеличить до $531 млн. Это автоматически делает работу режиссера Джона Фавро второй крупнейшей премьерой этого года, а также седьмым фильмом этого года по сумме, которую ему удалось принести своим авторам. Помимо легендарного статуса оригинального мультфильма, серьезную роль в этом, безусловно, сыграло участие в озвучивании главных героев таких звезд как Бейонсе, Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Сет Роген, Билли Айкнер, Чиветел Эджиофор и Элви Вудард, а также музыка от композитра Ханса Циммера, работавшего и над первым «Королем львом».

Несмотря на столь мощный старт нового «Короля льва», а также на наличие ярких работ среди других фильмов, которые шли в кинотеатрах, главное событие уикенда, как это ни странно, произошло за рамками десятки лидеров. Заключительная часть главной франшизы студии Marvel «Мстители: Финал», расположившаяся на 11 месте среди самых прибыльных фильмов минувших выходных, после 13 недель проката смогла собрать еще $1,199 млн в американском прокате и довести свою общую сумму сборов до $2,79 млрд, став самым окупаемым фильмом в истории кино и обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона, чей результат в свое время составил $2,78 млрд. При этом, «Мстители» продолжают идти на широких экранах и эта сумма еще обязательно вырастет. Отметим, что с учетом инфляции, «Мстители: Финал» стал пятым по сборам фильмом, уступив самой первой части саги «Звездные войны» 1977 года, «Титанику», «Аватару» и «Унесенным ветром» 1939 года.

Второе место за прошедшие выходные занял фильм «Человек-паук: Вдали от дома», посвященный приключениям Питера Паркера в исполнении Тома Холланда в Европе, где ему пришлось по поручению директора организации Щ.И.Т. Ника Фьюри объединить силы со своим старинным врагом из комиксов — Мистерио, которого сыграл Джейк Джилленхолл, чтобы победить зловещих Элементалей — воплощения различных сил природы. Сумма сборов фильма на второй неделе проката упала до $21 млн.

На третье место опустился еще один фильм ностальгического характера – четвертая часть «Истории игрушек» потеряла почти треть от суммы, собранной на прошлой неделе, и смогла собрать за уикенд всего $14,6 млн.

Как и ожидали аналитики кинорынка, на четвертом месте по результатам прошедшего уикенда оказался хоррор от француза Александра Ажа «Капкан» — фильм о девушке, которой приходится бороться за свою жизнь во время наводнения во Флориде и с самой стихией, и со скрывающимися в ней монстрами, смог принести создателям $6 млн.

Фильм легендарного британского режиссера Дэнни Бойла «Вчера», в котором зритель может увидеть, что случилось бы с миром, если бы Пол Маккартни, Джон Леннон, Ринго Старр и Джордж Харрисон никогда не создали The Beatles, удерживает стабильное пятое место – за уикенд он смог собрать еще $5,1 млн.

С четвертой на шестую строчку опустился фильм Майкла Дауса «Али, рули!» о водителе такси, который поневоле стал помощником полицейского в погоне за убийцей. Картине удалось слегка превзойти ожидания экспертов и получить на второй неделе проката $4 млн.

Добрые волшебники студии Disney не были бы самими собой, если бы в десятке самых окупаемых фильмов этой недели присутствовали только с одним ремейком классического мультфильма — «Аладдин» от автора фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Гая Ричи с Уиллом Смитом в роли Джинна принес им еще $3,8 млн, спустившись за девять недель всего на седьмое место.

Многократно окупивший свой бюджет спин-офф хоррора «Заклятие» — «Проклятие Аннабель 3» на четвертой неделе проката сделал своих авторов богаче еще на $2,7 млн и занял восьмое место.

Девятое место на третьей неделе проката занял хоррор Ари Астера «Солнцестояние», который почти оправдал прогнозы аналитиков и собрал $1,59 млн на третьей неделе проката.