Скрывал ото всех: вдова рассказала о двойной жизни Задорнова

Вторая супруга юмориста Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала «Дни.ру» подробности о том, как завязались их отношения, и как он скрывал их от первой жены Велты Калнберзиной, с которой тот учился в одной школе и на которой был женат с 1971 года.

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По ее словам, она случайно попала на одно из выступлений Задорнова, после которого решилась пройти за кулисы и поговорить с ним лично. Во время их встречи, она призналась, что коллекционирует рассказы сатирика, однако он не поверил.

«На следующий день мне пришлось продемонстрировать ему зеленый портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела, что в его глазах появилось желание «образовывать» меня. Он хотел составить список книг, чтобы помочь мне», — поделилась она воспоминаниями.

Поначалу Задорнову удавалось успешно скрывать их отношения как от супруги, так и от близких друзей. Ситуация изменилась, когда у него родилась дочь от Бомбиной.

«Когда появилась дочь, он с восторгом смотрел, как она сопит, чихает, кашляет. С гордостью сказал: «Она уже все умеет делать, талантливая девочка». Мы путешествовали по всему миру», — рассказала вдова артиста.

После этого юморист рассказал о происходящем своей жене, с которой у них не было детей. Несмотря на развод, паре удалось сохранить дружеские отношения.

После смерти Задорнова многие женщины выступали с заявлениями в СМИ о том, что их связывали с артистом отношения романтического характера. Эта тема, в частности, обсуждалась в студии программы Максима Галкина «Сегодня вечером».

В ходе выпуска, посвященного годовщине смерти юмориста, ее ведущий коснулся темы «новоиспеченных муз» Задорнова, беседуя с обеими его вдовами и дочерью. В частности, он обратил внимание на слова актрисы Марины Орловой, которая рассказывала, как сопровождала артиста в гастролях, чтобы помочь в постановке парных номеров.

Девушка рассказывала, что Задорнов обратил на нее внимание сам, когда услышал в исполнении Орловой песню «Мой гений», текст которой тронул артиста. После этого он предложил актрисе спеть ее на одном из своих выступлений.

Бомбина-старшая заявила, что не верит в историю Орловой, так как, по ее словам, «Михаил не любил глупых людей и не общался с ними». Она попросила Галкина не касаться этого вопроса.

После выхода программы в эфир, Орлова прокомментировала публикации в СМИ, где ее называли музой и даже любовницей артиста.

«Вы не найдете ни одной записи, где бы я сказала, что у нас был роман. Даже то, что я его муза, говорили все кроме меня. Михаил Николаевич действительно относился ко мне с трепетом и вниманием, но никогда не позволял себе лишнего», — подчеркнула она.

Высказалась актриса и относительно самого слова «муза», которое стали применять к ней после смерти юмориста – Орлова, в традициях самого Задорнова, обратила внимание на то, что «муза» в переводе с греческого означает «мыслящая», а не «любовница».

«Даже не знаю, от чего у второй жены Михаила Николаевича такая нездоровая на меня реакция. Когда меня просят журналисты рассказать о Задорнове, я с радостью делюсь своими воспоминаниями, как и другие его коллеги. Хочется, чтобы люди знали, каким удивительным, честным и чистым человеком он был», — пояснила актриса.

Она также указала на то, что уже успела состояться в своей профессии к моменту встречи с артистом и выразила ему благодарность за возможность «опробовать свои песни на его интеллигентной публике».

К негативным комментариям в свой адрес со стороны вдовы Задорнова Орлова отнеслась спокойно, выразив сожаление в связи с тем, что та не позволяет ей выступать на концертах, посвященных его памяти. С теплотой она отозвалась о первой супруге юмориста, подчеркнув, что именно ее тот «всегда считал своей женой и партнером по жизни». По словам девушки, артист признавался ей, что «никогда бы с ней не разошелся, а женился во второй раз, чтобы не расстраивать дочку».