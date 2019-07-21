Любые деньги: Пугачева позарилась на хит Вики Цыгановой

Муж певицы Вики Цыгановой Вадим поделился воспоминаниями о том, как Алла Пугачева позвонила в четыре утра, чтобы выкупить у него эксклюзивные права на песню «Приходите в мой дом». По словам продюсера, в тот момент за возможность исполнить композицию народная артистка СССР была готова заплатить любые деньги.

«Я беру трубку. «Алло, Вадим? Это Алла Пугачева. Вот, у вас есть такая песня. Отдайте ее мне», — рассказал композитор в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Цыганов подчеркнул, что не стал отказывать Примадонне и выдвинул встречное предложение. «Берите бесплатно и пойте, если хотите, но с условием», — заявил он. Автор хита потребовал, чтобы его жена Вика продолжила выступать с этой песней.

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«Вика как пела, так и будет ее петь», — отрезал поэт-песенник. Однако Пугачева ответила отказом.

Цыганов отметил, что после звонка певицы он встретился с «королем русского шансона» Михаилом Кругом. По его воспоминаниям, бард также предлагал ему огромный гонорар, но, в отличие от Пугачевой, согласился исполнять песню вместе с Цыгановой.

Сама вокалистка призналась, что сначала ей было страшно работать с Кругом, а сама композиция казалась «слишком мужской». Тогда шансонье отправился с цветами к родителям Цыгановой. По ее словам, это стало «своеобразным благословением». Несмотря на все опасения, «Приходите в мой дом» вскоре стал настоящим хитом.

«Он познакомился с родителями, сказал, что страстно любит меня и хочет петь со мной», — поведала артистка.

Ранее Пугачева проигнорировала вопросы журналистов во время пребывания на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. На фанатской страничке певицы в инстаграме появилось несколько роликов, на которых видно, как звезда уходит от ответов на вопрос, довольны ли ее дети пребыванием на Рижском взморье.

В комментариях к одной из публикаций пользователи инстаграма пошутили, что у знаменитости якобы начались проблемы со слухом. Некоторые подписчики артистки предположили, что молчание может быть связано с тем, что она вынуждена контролировать сказанное после недавнего скандала. 1 июля Пугачева проехала по платформе Рижского вокзала на автомобиле, что вызвало недовольство слушателей. Отмечалось, что следом за ней двигалась колонна из нескольких машин, в которых находились муж певицы Максим Галкин, ее дети Лиза и Гарри, а также группа помощников.

Видео и фотографии прибытия Примадонны к поезду появились на странице ее фан-группы в инстаграме. На кадрах видно, как Пугачеву подвозят на черной иномарке прямо ко входу в вагон. Затем личный водитель открывает дверь, и из автомобиля выходит певица в солнцезащитных очках, одетая в ярко-желтый плащ.

Согласно маршруту поезда, Пугачева сначала приехала в Ригу, и оттуда отправилась в Юрмалу. Уже несколько лет артистка проводит там время вместе со своими родственниками.

Комментируя выходку Пугачевой, певица Любовь Успенская выразила мнение, что великих людей «надо как-то отличать от всех остальных».

«Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных. Во-первых, этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и полезного в плане музыки и многого всего другого, — цитирует ее РЕН ТВ.

Бывший муж Примадонны Филипп Киркоров встал на защиту артистки и назвал критику в ее адрес «некрасивой».

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить! Что за времена? Как это некрасиво обсуждать!» — сказал он в комментарии телеканалу «Звезда».

В то же время получивший бурный резонанс инцидент никак не повлиял на мужа певицы Максима Галкина, который вскоре опубликовал в своем инстаграме ролик с берега Балтийского моря, куда пара отправилась на отдых вместе с детьми. За несколько часов до этого он также выставил другое видео, на котором вся семья идет по направлению к морю и любуется чайками. Таким образом, звездная пара до сих пор никак не прокомментировала недавнюю ситуацию.