Королев, Визбор и Лем: как Велтистов создавал Электроника

«Маленький европейский аэропорт Теймер славился своей аккуратностью. Через несколько минут после посадки пассажиры вошли в здание вокзала. На длинной стойке были расставлены чемоданы: овальные и квадратные, расписанные орнаментом, облепленные ярлыками, плетенные и непроницаемые», — пассаж, похожий на начало крепкого европейского детектива, на самом деле — начало повести Велтистова «Рэсси — неуловимый друг».

В середине 1980-х это имя знала вся страна. Эрдельтерьер Рэсси был другом мальчика-робота Электроника, героя книг Велтистова, по которым был поставлен культовый советский сериал «Приключения Электроника».

Это был не только один из лучших подростковых фильмов, который до сих пор смотрят не только в России, но и странах бывшего СССР, но и гимн роботизации. Фактически Электроник был советским киборгом, противостоящим злу в лице международного криминального синдиката Стампа. Его посланцем был Ури в блистательном исполнении Николая Караченцова. Первая книга о знаменитом герое «Электроник — мальчик из чемодана» была написана Велтистовым в 1964 году.

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Сам Велтистов пришел к фантастике, начав работу в «Пионерской правде», где, готовя материалы для школьников, знакомился с ведущими учеными страны. Его первой книгой на эту тему стала повесть «Приключения на дне моря»

После «Пионерской правды» Велтистов пришел в журнал «Кругозор», который можно было назвать, выражаясь современным языком, вполне хипстерским изданием своего времени. Вместе с рассказами, эссе и статьями на различные темы он содержал в себе гибкие пластинки. В числе тех, кто сотрудничал с журналом, были самые разные люди — от писательницы Людмилы Петрушевской до будущего главреда газеты «Завтра» Александра Проханова и знаменитого барда Юрия Визбора.

«Все вопросы решал с ходу, почти не задумываясь», — говорят о работоспособности Велтистова те, кто сотрудничал с ним в «Кругозоре».

«Дисциплинированный, деловой, западный тип писателя который живет не на гонорар. Ежедневно к девяти утра отправлялся на службу», — так характеризовал Велтистова в предисловии к одному из изданий «Электроника» его биограф Владимир Приходько.

Как вспоминают знавшие Велтистова, среди его знакомых было немало советских и зарубежных ученых, чьи идеи и мысли можно найти в его многочисленных книгах. Среди его собеседников были конструктор Сергей Королев, кибернетик Алексей Берг, c которого, как считается, был списан «отец Электроника», профессор Громов и польский писатель-фантаст Станислав Лем. Велтистов был также одним из тех, кто помог известному советскому ученому Сергею Капице создать на телевидении цикл научно популярных передач «Очевидное-невероятное».

В 1980-е годы Велтистов начал работать в аппарате ЦК КПСС, где стал одним из идеологических кураторов телевидения. При его поддержке в 1981 году свой фильм «Восьмой директор» снимет впоследствии известный режиссер-документалист Мария Голдовская.

Он был посвящен Виктору Литвиненко, директору завода в Ярославской области, и представлял собой не парадный портрет советского производственника, а скорее проблемную драму, где звучали и острые вопросы. В нем содержалась немалая критика тогдашних ведомств, мешающих новым методам работы директора.

Как писала в своих мемуарах Голдовская, именно Велистов помог сохранить остроту фильма, хотя и не смог спасти его от разгрома партийным начальством. В своей книге «Как я был телевизионным камикадзе» тогдашний директор ТВ Леонид Кравченко вспоминал, что Велтистов «много интересного принес на телевидение, предложил ряд творческих новаций»

Одной из новаций стал сценарий «Приключений Электроника», написанный Велтистовым и поставленный режиссером Константином Бромбергом, который впоследствии снимет знаменитых «Чародеев». Выход фильма на экран в мае 1980 года стал настоящей сенсацией, а для миллионов советских школьников символом долгожданных летних каникул. В 1982 году за этот фильм Велтистов получил Государственную премию СССР.

Он написал более 15 книг, среди которых были не только повести для детей, но и фантастические романы для взрослых. Одна из них — «Ноктюрн Пустоты» — не избежала идеологического налета ЦК КПСС. В перестройку о книге критически отзовется «Литературное обозрение». При этом роман мог бы вполне понравиться сегодняшним сторонникам идеи о «климатическом оружии».

Однако ни одной из книг Велтистова не удалось выдержать сравнения с повестью об Электронике, которая переиздается до сих пор, а в 2002 году была вновь опубликована на английском языке под названием «Electronic. Boy from the Portmanteau».

Велитстов ушел из жизни после тяжелой болезни 1 сентября 1989 года. Это был день, когда читатели его книг шли в школу, вернувшись с каникул, началом которых завершается последняя серия «Электроника».