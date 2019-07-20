«Там точно буду»: Шнуров о новом сезоне «Голоса»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что, скорее всего, станет одним из наставников грядущего сезона музыкального шоу «Голос». По словам артиста, об этом он «уже, вроде как, договорился» с представителями шоу.

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«Я там точно буду. Вроде как, уже договорились», — приводит слова певца kp.ru.

Как известно, Шнуров ранее уже был наставником на «Голосе» — в этом амплуа он дебютировал в седьмом сезоне взрослой версии проекта, где его визави являлись Ани Лорак, Баста (Василий Вакуленко) и Константин Меладзе.

На данный момент последний сезон шоу, у которого, помимо основного подразделения, есть еще «детская» и «60+» версии, завершился минувшей весной и стал самым скандальным в истории передачи — речь, естественно, про шестой «Голос. Дети», победительницей которого (изначально) стала дочь заслуженной артистки России Алсу Микелла Абрамова.

Девочка взяла главный приз проекта по результатам голосования в финале передачи, где набрала 56,5% голосов, опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова. Многим зрителям, впрочем, триумф юной исполнительницы показался «накрученным», и они стали массово выказывать возмущение в сети. Вскоре Первым каналом была организована проверка результатов телесостязания, тогда же представители вещателя признали, что во время голосования действительно были отмечены некие «аномалии».

Спустя еще пару недель компания Group-IB, занимавшаяся проверкой легитимности результатов и хода зрительского голосования в финале «Голоса», опубликовала итоги расследования. В отчете было сказано, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — Микеллы.

Представители Первого канала, в свою очередь, сразу же после публикации итогов расследования заявили, что аннулируют итоги сезона. Кроме того, они объявили о грядущих съемках специального выпуска шоу.

Данный эпизод был показан в эфире телеканала 24 мая. Его участниками стали все финалисты шестого сезона (Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Ержан Максим, Нино Чеснер и Роберт Багратян) — за исключением Абрамовой, которая на съемки решила не приезжать. На Первом канале при этом подчеркнули, что приглашали девочку на повторный финал.

В концовке спецвыпуска на сцену вышел гендиректор Первого канала Константин Эрнст, призвавший родителей ценить своих детей такими, какие они есть.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых, — заявил он. — Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть».

Озвучивая новые итоги сезона, Эрнст сообщил, что победителями шестого «Голоса. Дети» стали абсолютно все финалисты проекта, включая Абрамову.

Вскоре после выхода в эфир спецвыпуска с публичным заявлением выступила и сама Микелла. Девочка среди прочего призналась, что «Голос» исполнил ее большую мечту.

«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов — и даже стран. И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились — мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю! Вы — лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе», — написала в социальных сетях юная артистка.