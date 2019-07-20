Добило ФБР: трагедия и слава Эрнеста Хемингуэя

Властный характер, непризнание женских прав и токсичная маскулинность Эрнеста Хемингуэя не помешали ему войти историю как одному из величайших писателей XX века. Как полагают многие литературоведы, его неоднозначный характер стал следствием сложных отношений с матерью в детстве. Это нашло отражение как в его взглядах, так и в произведениях. Более того, существуют свидетельства, что Хемингуэй открыто признавался в ненависти к матери. Однако ряд исследователей считает, что это было своего рода «прикрытием» глубокой любви к ней.

Реклама

Как бы то ни было уже в юношестве будущий писатель всеми силами старался воспитать в себе «мужественность». Он жадно занимался спортом, и к 18 годам добился успехов в футболе, боксе и легкой атлетике, что не помешало ему устроиться на работу в местную газету.

После окончания школы Хемингуэй отказался от поступления в университет и отправился добровольцем на фронт после вступления США в Первую мировую войну.

В Италии ему досталась должность водителя, в обязанности которого входило развозить солдатам продукты питания, не приближаясь к основной линии фронта. Сам Хемингуэй был недоволен своим положением, потому что жаждал возможности показать себя «мужчиной» и отчаянно просил командиров поставить его на передовую.

Добившись своей цели, он добросовестно выполнял свои обязанности, вытаскивая раненых товарищей с поля боя. Однажды, спасая попавшего под обстрел снайпера, Хемингуэй попал под атаку минометных снарядов и одновременно получил около 200 ранений. В теле солдата нашли 26 осколков от снарядов, один из которых серьезно повредил коленную чашечку. После этого случая сам король Италии наградил 19-летнего Хэмингуэя серебряной медалью «За доблесть» и «Военным Крестом».

«Те, кто сражается на войне, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встретишь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну, — свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться.

Я считаю, что всех, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, следует расстрелять в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться», — говорил Хемингуэй.

Позднее он признал, что после школы считал войну чем-то вроде спортивного состязания и не был морально готов к суровой реальности. Тем не менее, война закалила Хемингуэя, стала источником идей для его произведений и прочно закрепилась в сознании писателя.

Поэтому он вернулся в Испанию для участия в Гражданской войне 1936-1939 годов, приняв сторону республиканцев. Главной целью этого решения стало стремление Хэмингуэя черпать на фронте инфоповоды для своих работ. На поле боя он вел себя аккуратно, не принимал необдуманных решений и подмечал множество интересных моментов. К концу поездки автор написал два крупных произведения — роман «По ком звонит колокол» и пьесу «Пятая колонна».

«Я знаю, что война — страшная вещь, но мы должны ее довести до конца. Конца нет. Война не имеет конца... Войну не выигрывают победами», — писал он в книге «Прощай, оружие».

После начала Второй Мировой войны Хемингуэй не смог остаться в стороне и в составе американской армии отправился в Европу. Сначала писатель летал на бомбардировщике над Францией, но страстно желал находиться в гуще событий и добился права принимать участие в наземных операциях. Хемингуэя назначили командиром отряда из двухсот французских партизан, с которыми он участвовал в боях за Париж, Эльзас и Бельгию, а также был задействован в прорыве «Линии Зигфрида». За проявленное мужество и активное участие в боевых операциях он был награжден «Бронзовой звездой».

Опыт прохождения трех военных конфликтов лег в основу многих произведений знаменитого автора. Хемингуэй был непосредственным участником событий, о которых писал, поэтому его книги производили у читателей яркое впечатление и пользовались большой популярностью. Он также отличался четкостью изложения мыслей и лаконичностью построения предложений, что подкупало аудиторию.

Однако признание, слава и деньги в послевоенное время не сделали Хемингуэя счастливым — после смены привычного образа жизни у него начались серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем. Писатель был одержим манией преследования и постоянно переживал из-за «слежки» за ним сотрудников ФБР, которые якобы поставили в его комнате подслушивающие устройства.

Хотя психическое состояние Хемингуэя действительно было крайне тяжелым, в отношении ФБР он оказался прав — в начале 80-х годов архив ФБР был засекречен и факт слежки за литератором был подтвержден.

Во время лечения в психиатрической клинике Хемингуэй часто говорил о самоубийстве, а через несколько дней после выписки привел задуманное в исполнение. Писатель скончался 2 июля 1961 года в своем доме, не оставив предсмертной записки.