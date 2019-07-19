«Реакция ожидаема»: Дана Борисова ответила разъяренным украинцам

Российская телеведущая Дана Борисова отреагировала на возмущения украинских националистов по поводу ее приезда в Киев. В разговоре с RT она призналась, что изначально допускала негативное отношение со стороны украинцев.

«Реакция ожидаема... К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей. В этот раз я поехала на съемки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила», — рассказала Борисова.

Несколько дней назад телеведущая опубликовала в инстаграме свою фотографию на фоне майдана Незалежности и поделилась подробностями предстоящих съемок, чем вызвала волну негативных комментариев. Действия Борисовой вызвали недовольство ряда украинцев, возмущенных тем, что ее впустили в страну. Причиной враждебного отношения к телеведущей они назвали посещение ею Крыма после вхождения полуострова в состав России.

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В частности, многие комментаторы отчитали украинских пограничников за допуск Даны на территорию Украины. Также на Борисову накинулись из-за того, что она перепутала названия исторических достопримечательностей в Киеве, назвав Михайловский собор Киево-Печерской Лаврой. Украинские пользователи попытались пристыдить россиянку за «неуважение к культуре» их страны и в очередной раз «указали на дверь». Телеведущая, в свою очередь, поспешила отредактировать запись и попросила прощения у оскорбленных подписчиков.

«Исправила ошибку и со своими поклонницами в Киеве, которые забрали [меня] сегодня из отеля и составили компанию, наконец то посетила ее [Киево-Печерскую Лавру]. Спокойное, тихое и благостное место. А пещера со святыми мощами, в том числе Ильи Муромца, произвела неизгладимое впечатление», — поделилась Борисова.

Ранее телеведущая высказалась о причинах смерти певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте этого года на 39-м году жизни. По мнению Борисовой, артистка могла стать жертвой «проклятья индейцев».

«Честно говоря, меня накрутили окружающие. Они говорили, что она умерла из-за проклятия индейцев, которым не понравилось, что мы оккупировали остров», — призналась Борисова в интервью «Собеседнику», отметив, что причиной трагедии стало участие в реалити-шоу «Последний герой».

Кроме того, телеведущая рассказала, что переживала за свою жизнь, так как и сама снималась в пятом сезоне проекта.

«Когда произошла смерть Юли, я черной ходила. Очень переживала, в том числе и за себя, — поделилась она. — Честно, я очень боялась за свою жизнь. Переживала, что тоже стала жертвой этого проклятия. <...> С такими вещами, как вы понимаете, не шутят!»

По мнению Борисовой, у нее было гораздо больше шансов умереть, чем у других участников шоу, уже ушедших из жизни (певицы Жанны Фриске, рэпера Кирилла «Децла» Толмацкого и все той же Началовой) из-за употребления

запрещенных веществ.

«Я была на грани между жизнью и смертью многократно из-за употребления запрещенных веществ. Вы же знаете, что у меня все было вперемешку и в большом количестве. Вот поэтому я себя накрутила и очень боялась», — рассказала Борисова.

Вместе с тем телеведущая подчеркнула, что в настоящий момент посещает анонимные группы и в случае необходимости обращается за помощью к психиатру.

«Я с ним нахожусь на постоянной связи, консультируюсь. Но в основном, конечно, я поддерживаю людей, которые оказались в сложной ситуации. Езжу в специализированные центры, делюсь своим опытом во время встреч. Я рада, что мои советы помогают», — поделилась она.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.