Плейлист недели: Willow, Игги Поп и Nas

Willow — «Time Machine»

Дочери Уилла Смита Уиллоу было всего десять лет, когда ее дебютная песня «Whip My Hair» стала хитом. С тех пор девушка заметно подросла, научилась стрелять из лука, успела сняться в кино и отметилась тремя студийными альбомами. В своем последнем релизе «Willow» певица выходит за рамки поп-музыки, открывая для себя романтичный соул и волшебные акустические партии. Тематически пластинка продолжает линию «Female Energy»: 18-летняя артистка рассуждает на тему феминизма и проблем поколений. Проект полностью спродюсирован Уиллоу и ее бойфрендом Тайлером Коулом. В записи также принял участие ее брат Джейден («U, know»), который на прошлой неделе представил собственный релиз «Erys».

Nas — «Adult Film» (ft. Swizz Beatz)

Рэпер Насир Джонс, известный как Nas, выпустил вторую часть «The Lost Tapes» — сборника ранее неизданных треков, записанных в разные периоды творчества артиста. Релиз состоит из 16 песен, спродюсированных Канье Уэстом, RZA, Фарреллом Уильямсом, No I.D., Swizz Beatz, Pete Rock, Statik Selektah и Hit-Boy. Как ни странно, в последнее время хип-хоп-легенда пользуется заметной продуктивностью: на днях Джонс представил сингл «Jarreau of Rap (Skatt Attack)», а в прошлом году — альбом «Nasir», над которым работал шесть лет.

Blood Orange — «Benzo»

Французская богема и пышные платья: британский продюсер и исполнитель Девонте Хайнс, известный как Blood Orange, поделился видео на песню «Benzo» с недавнего микстейпа «Angel's Pulse». В нем артист не только выступил в качестве режиссера, но и снялся в образе придворного: согласно сюжету, он играет на виолончели для певца Яна Исайя и его друзей.

Sleater-Kinney — «The Center Won't Hold»

Американская группа Sleater-Kinney опубликовала песню «The Center Won't Hold», спродюсированную мультиинструменталисткой Энн Кларк (St. Vincent). Сначала мрачная и экспериментальная (местами напоминающая скрежет металла) композиция превращается в нойз-рок в исполнении Корин Такер.

Игги Поп — «Free»

Новость, которую действительно ждали с нетерпением: Игги Поп анонсировал выход нового альбома «Free» (релиз 6 сентября). Пока можно послушать короткий, но не менее притягательный заглавный трек-интро, в котором отец панк-рока неожиданно открывает для себя эмбиент.

Бейонсе и Кендрик Ламар — «Nile»

Певица Бейонсе не только озвучила в недавно вышедшем ремейке легендарного мультфильма «Король Лев» одну из главных героинь — Налу, но и выпустила тематический микс «The Lion King: The Gift». В записи альбома поучаствовали видные представители жаркого континента — Wizkid, Тива Сэведж, Tekno, а также всем известные Кендрик Ламар, Фаррелл Уильямс, Major Lazer, JAY-Z, 070 Shake и Childish Gambino.

«Поехали» — «Котик пропал»

Музыкальный коллектив из Мракограда или московские авантюристы «Поехали» выпустили ироничную рок-рэп-трилогию «Rap Kal». Внутри — фит с лидером группы Пасош Петаром Мартичем.