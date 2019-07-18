Гага станет второй мамой? Купер и Шейк поделили ребенка

После расставания голливудской звезды Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк права на воспитание их двухлетней дочери Леи де Сьен Шейк Купер останутся у обоих родителей. По словам источников, связанных с бывшей парой, они согласились на совместную юридическую и физическую опеку над ребенком, передает TMZ.

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Согласно имеющейся информации, Купер и Шейк договорились жить в одном городе и уделять дочери равное внимание, находя компромиссы во время изменений рабочего графика. Сообщатся, что в качестве постоянного места жительства бывшие возлюбленные выбрали Нью-Йорк — в октябре 2018 года они купили там дом. Также Купер и Шейк имеют недвижимость в Лос-Анджелесе.

Как утверждают осведомители, у знаменитостей нет официального письменного соглашения об опеке над дочерью, потому что «они друг другу доверяют и не нуждаются в бумажных договорах».

Отношения Купер и Шейк начались в 2015 году, а в июне 2019-го американский таблоид MTO опубликовал новость об их расставании. Издание ссылалось на собственный источник, которому «можно полностью доверять». Инсайдер издания заявил, что знаменитости «больше не вместе, а объявление о том, что они разошлись, может последовать или не последовать». Это выглядело убедительно, потому что Шейк и Купер неоднократно предупреждали журналистов о том, что не любят афишировать свою личную жизнь.

«У меня много друзей, которые публично демонстрируют свою личную жизнь в инстаграме или других социальных сетях. Я восхищаюсь этим и считаю, что это здорово, но все же это личный выбор каждого», — говорила Шейк.

По словам модели, для ее работы необходима активность в соцсетях, но она не выносит на всеобщее обозрение частные фотографии своей семьи.

«Поскольку моя работа требует присутствия там (в соцсетях — «Газета.Ru»), я просто решила оставить свою личную жизнь в покое. Вот почему она называется личной: потому что это только ваше и вашей семьи, и я счастлива от этого», — объяснила Шейк.

В начале июля в сети также появились сведения о переезде обладательницы нескольких «Грэмми» Леди Гаги к Куперу. Ранее 33-летняя певица сыграла роль в романтической драме Брэдли «Звезда родилась», а также исполнила саундтрек к картине. Артистка настолько убедительно сыграла романтические чувства к главному герою фильма, роль которого исполнил сам режиссер, что получила номинацию на «Оскар».

Во время вручения премии в феврале этого года Купер и Гага эмоционально спели композицию «Shallow» под аккомпанемент рояля, полностью вжившись в роли влюбленных. Во время трансляции этого выступления оператор периодически направлял камеру на сидевшую в зале Шейк, чтобы крупным планом показать ее реакцию на происходящее.

Незадолго до церемонии Гага рассталась со своим женихом, агентом по поиску талантов Кристианом Карином. Слухи о ее отношениях с Купером, которым нет официального подтверждения, разозлили соотечественников Шейк. Русскоязычные пользователи устроили «флешмоб» на странице Гаги в инстаграме, публикуя там бесчисленное количество комментариев в поддержку модели.

«Россия настолько огромна, что как только засыпают одни комментаторы, просыпаются другие», — написал один из пользователей под фотографией Гаги.

Заметив популярность запущенного на странице знаменитости «флешмоба», к нему присоединились многие звезды российского шоу-бизнеса. Одним из самым активных комментаторов оказался певец Сергей Жуков, веселивший соотечественников своими шутками.

«Друзья, как по-английски будет «Чужие губы тебя ласкают»? Хочу, чтобы Ирина спела Брэдли на следующем концерте», — написал Жуков.

В комментариях под другой записью Гаги он «интересовался» стоимостью гаража на станции Бирюлево-Товарное.

На фоне слухов вокруг расставания звездной пары народная артистка России Ирина Аллегрова опубликовала в инстаграме видеоролик, на котором она исполняет свою знаменитую песню «Угонщица». Подписчики звезды посчитали, что таким образом она поддерживает Шейк, у которой Гага «угнала» мужчину.