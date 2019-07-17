«Король Лев», «Солнцестояние» и другие премьеры недели

Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Король лев» (2019) Кадр из фильма «Король лев» (2019)
Кадр из фильма «Король лев» (2019)

Кадр из фильма «Король лев» (2019)

Disney
Ремейк легендарного «Короля Льва», хоррор о расставании от режиссера «Реинкарнации», а также ужастик «Обитель тьмы»: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах недели в России.

«Король Лев» («The Lion King»); Джон Фавро

18 июля на экраны российских кинотеатров выходит долгожданный ремейк легендарного мультфильма «Король Лев». Еще в 2016 году режиссер новой картины Джон Фавро рассказывал, что будет широко использовать технологии виртуальной реальности в ходе работы над лентой, и, судя по первым зарубежным отзывам, реалистичность картинки действительно поражает. В касте озвучивающих персонажей актеров приняла участие суперзвезда Бейонсе, а музыку к фильму написал композитор Ханс Циммер, известный по саундтрекам к множеству картин, в числе которых «Интерстеллар», «Темный рыцарь» и его продолжение, а также серия «Пираты Карибского моря».

«Солнцестояние» («Midsommar»); Ари Астер

Режиссер Ари Астер, известный по картине «Реинкарнация», снял свой второй полнометражный фильм — триллер о расставании «Солнцестояние». Сюжет ленты обращается к истории молодой пары, которая отправляется в Швецию на фестиваль, посвященный древнему языческому празднику. Именно в далекой скандинавской деревушке и начинает происходить нечто необъяснимое, что торжество оборачивается кровопролитным кошмаром. На днях, к слову, на «Газете.Ru» вышло интервью с самим Астером, в котором он подробно поведал о новой картине и планах на будущее.

«Это не навсегда»; Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн

Российская драма «Это не навсегда» молодых режиссеров Евгении Яцкиной и Алены Рубинштейн рассказывает истории о четырех воспитанниках детского дома. «Наш фильм именно о них — воспитанниках детских домов. В сердцах этих обездоленных детей не меньше любви, чем у любого ребенка из полноценной семьи. Эта любовь спрятана у них очень глубоко. Они постоянно ждут. Иногда слишком долго. Но ни на секунду не перестают верить, что однажды смогут сказать это простое и главное слово — «мама» – говорила Яцкина Moviestart. Добавим, что картину снимали в настоящих детских домах.

«Искусство обмана» («Lying and Stealing»); Мэтт Аселтон

В этот четверг на экраны российских кинотеатров также выходит криминальная комедия режиссера Мэтта Аселтона «Искусство обмана». Ивана, эксперта в хищении шедевров искусства, в ней играет английский актер Тео Джеймс, тогда как в роли главной героини — модели с талантом актрисы и высоким интеллектом — выступает Эмили Ратаковски. Сам сюжет фильма балансирует на грани любовной истории и искусной аферы.

«Код Гиас: Лелуш Воскресший» («Code Geass: Fukkatsu no Lelouch»); Горо Танигути

Японский анимационный фильм «Код Гиас: Лелуш Воскресший» повествует об альтернативной реальности, в которой планета захвачена Священной Британской Империей, а в качестве боевого оружия используют меха — огромные человекоподобные машины. Лелуш, сын императорского рода, переходящий на сторону революционеров, ставит своей целью победить Британскую Империю.

«Обитель тьмы» («Heilstätten»); Майкл Дэвид Пэйт

Картина «Обитель тьмы», дебют немецкого режиссера Майкла Дэвида Пэйта в жанре хоррор, привлекает — в первую очередь — сюжетом (потенциально пугающим). Группа видеоблогеров решает снять ролик о борьбе со страхами и для этого проникает на территорию заброшенного госпиталя недалеко от Берлина, построенного еще в довоенные годы. Прогулка,.впрочем, становится для героев жестоким испытанием, которое удастся преодолеть не всем.

«Соблазн» («Sibyl»); Жюстин Трие

Драма «Соблазн» Жюстин Трие была номинирована на главную награду Каннского фестиваля в 2019 году. Сюжет повествует о Сибил, успешной женщине-психотерапевте, решившей, однако, отказаться от лечебной практики ради того, чтобы осуществить свое давнее желание — написать книгу. В это же время к ней обращается молодая актриса Марго, находящаяся на грани нервного срыва. Сибил оказывается настолько увлечена историей новой пациентки, что решает продолжить терапию, и жизнь писательницы меняется кардинальным образом.