«Вы почему бьете женщину в прямом эфире на всю Россию?!»

Продюсер Бари Алибасов устроил драку на съемках программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят», посвященной его отравлению, а также проблемам с недвижимостью. В ходе выпуска основатель группы «На-на» набросился на свою подругу Ляну Фридман, которая предположила, что причиной всех бед, свалившихся на продюсера, стал его брак с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни», — предположила она.

После этих слов Алибасов подошел к Фридман, схватил ее за лицо и попытался сжать. Когда женщина покинула съемочную площадку в слезах, ведущий программы выразил возмущение в связи с поведением продюсера.

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«Вы зачем поднимаете руку на женщину?!» — сказал Борисов.

При этом дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что Бари ее мать не живут вместе, а видятся около двух раз в неделю, когда Алибасов приезжает вместе со своими помощниками, привозит продукты и букет цветов.

«Маме тяжело вставать, но возможность пообщаться им дают. Это какой-то вид брака, может, гостевой», — заявила она.

В рамках программы, которая получила название «Что пытался скрыть Бари Алибасов, выдавая себя за жертву отравления», заслуженный артист среди прочего рассказал, что в 1990-х он приобрел три квартиры, которые позднее объединил, так как был уверен в том, что является единственным собственником жилья. Однако позднее он узнал — часть жилплощади оформлена на неизвестного ему человека.

«Как только меня здесь не будет, он просто всех вытолкает отсюда. Он днем и ночью видит, чтобы я умер. Он говорил однажды и на лестничной клетке, и когда я у него дома был, он так прямо и говорил: «Да, я дождусь, ты помрешь, я все заберу», — сказал продюсер.

Один из гостей передачи также предположил, что за спиной Алибасова «происходит что-то, о чем он сам даже не подозревает».

По словам Ольги Шукшиной, супруга Алибасова готова помочь ему в сложившейся ситуации и даже переписала на него свою квартиру в Москве в завещании.

Бари Алибасов оказался в центре внимания СМИ после того, как в начале июня якобы выпил жидкость для очистки труб и был экстренно доставлен в больницу. Его представители немногим позднее заявили, что продюсеру диагностировали химический ожог пищевода, а сам он был введен в состояние медикаментозной комы.

Тем не менее — спустя примерно полмесяца он выписался из больницы, чем вызвал серьезные подозрения в правдоподобности всей истории. Многие врачи также выразили скепсис в связи со столь быстрым выздоровлением.

Кроме того, Алибасов крайне отрицательно встретил предложение телеведущего Дмитрия Шепелева пройти проверку на детекторе лжи, заявив, что не доверяет результатам полиграфа.

«Все ложь, а сообщения фейковые. Это хороший монтаж продюсеров шоу «На самом деле», не верьте Дмитрию Шепелеву. На его проекте часто практикуют хитрые уловки для высоких рейтингов» — сказал сын Алибасова, передает «Стархит».

Он также отметил, что у семьи на руках есть все справки, которые доказывают факт отравления, а сам Алибасов принимает прописанные ему лекарства и восстанавливает желудок с помощью специальной диеты. Вместе с тем мужчина подчеркнул, что не позволит порочить имя своего отца.

Позднее в эфире были продемонстрированы фрагменты переписки помощника продюсера Сергея Моцаря и лечащего врача Алибасова. За месяц до появления новостей о его госпитализации они обсуждали подходящий предлог.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — писал Моцарь в ходе переписки.

Шепелев в присутствии Алибасова подчеркнул, что обнародованная переписка убедительно доказывает факт инсценировки отравления и назвал всю ситуацию спланированной пиар-акцией. Продюсер начал переживать из-за обвинений, выдвинутых в его адрес, и попросил, чтоб во время разговора о его госпитализации присутствовали врачи. При этом также находившийся в студии сын Алибасова продолжил настаивать на правдивости истории с отравлением.