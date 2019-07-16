«Только после одобрения»: в Чечне взялись за псевдоартистов

Министерство культуры Чечни намерено взять под контроль деятельность артистов, чье творчество привязывают к национальной культуре региона — и которые без согласования своего репертуара с властями республики собирают аудиторию в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал «Грозный» со ссылкой на главу ведомства Хож-Бауди Дааева. Отмечается, что артисты, публикующие результаты своего творчества в популярных соцсетях, могут портить имидж народа республики и способствовать «потере уникального творческого стиля вайнахов и нравственности».

«Люди прекрасно знают, что если человек хочет стать артистом, у него должны быть свои песни, свой репертуар. Уже который год по поручению главы Чечни Рамзана Ахматовича [Кадырова] создана специальная комиссия, которая проверяет аккомпанемент, слова песни и многое другое. Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ», — заявил Дааев.

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В ведомстве считают, что чеченским артистам стоит носить строгий наряд и демонстрировать скромное поведение, тогда как манеры некоторых из них не соответствуют этому и идут вразрез с нормами, которые приняты в чеченском обществе. Задачей исполнителей, заключил Дааев, является не только завоевание любви публики, но и создание правильного имиджа всего чеченского народа.

Также известно, что в ведомстве были проведены встречи с такими артистами, как Аюб Вахарагов, Иман Темирбулатова и Макка Дамаева. Министр разговаривал с ними на чеченском языке, подчеркивая, что они недостойны выступать со своими песнями, поскольку имеют плохое представление о музыке, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В конце прошлого года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побывал в эфире программы «Важная персона» на телеканале «Москва 24», где признался, что обладает выдающимися музыкальными способностями.

По словам политика, он с юного возраста был очень музыкальным: «…люблю петь с детства, даже помню, как «Три танкиста» и «В лесу родилась елочка» пел». Вместе с тем, Кадыров добавил, что очень любит чеченские национальные героико-эпические песни и даже знает их наизусть. Однако, по словам чеченского лидера, не все музыкальные стили даются ему одинаково хорошо — больше всего трудностей возникает исполнение рэпа.

«Я очень хорошо пою, правда с рэпом у меня не получается», — сказал Кадыров.

Кроме того, глава республики сообщил, что намерен завершить свою политическую карьеру на текущем посту. Он заверил, что не претендует на руководящую роль в государстве — «не такого уровня человек».

Известно, что в начале декабря 2018 года Кадыров пригласил российских рэперов выступить в Грозном. Это предложение было сделано на фоне массовой отмены концертов молодых отечественных музыкантов, включая Элджея, Хаски, IC3PEAK, группы «Френдзона» и других.

Глава региона тогда заявил, что в Чечне для артистов созданы все условия. «Если у них есть желание, пусть приезжают. У нас хорошие площадки», — приводит слова Кадырова РИА «Новости».

В то время наиболее широкий резонанс в прессе был вызван ситуацией вокруг рэп-артиста Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. 21 ноября концерт исполнителя в Краснодаре был отменен. После того, как стало известно о сорванном выступлении, Хаски вышел на улицу к поклонникам и, забравшись на крышу автомобиля, исполнил для них свою песню. Позднее артист был арестован по статье о мелком хулиганстве, однако через несколько дней был отпущен на свободу.

В это же время коллеги музыканта организовали в Москве концерт под девизом «Я буду петь свою музыку» в поддержку рэпера. Хэдлайнерами музыкального мероприятия стали Оксимирон, Баста и Нойз MC.

Против ареста Кузнецова тогда, к слову, высказывался и народный артист страны Лев Лещенко.

«Вмешательство в искусство силовых структур — это беспрецедентный случай, так быть не должно. Я считаю, что это недостойно и неправильно. Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь», — заявил певец в эфире радиостанции «Говорит Москва».