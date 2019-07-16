«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым в запертой квартире

На улице Маломосковская в Алексеевском районе Москвы было найдено тело композитора Игоря Извекова, которое лежало на полу квартиры, сообщает сайт kp.ru.

«При первичном осмотре на теле 53-летнего жителя Москвы были обнаружены гематомы по всему телу», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Первыми в связи с исчезновением Извекова в полицию обратились его соседи, которых насторожило то, что мужчина перестал выходить из квартиры. Полицейские вскрыли дверь его дома 15 июля. Сообщается, что композитор проживал один и часто злоупотреблял алкоголем. Точная причина его смерти на данный момент остается неизвестной.

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Согласно СМИ, Игорь Извеков родился в Москве 21 июня 1966 года. С 1972-го по 1981 год он учился в Московской детской музыкальной школе при Музыкальном училище Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу специального фортепиано. В 1981-1985 гг. он проходил курс теории музыки и композиции в самом музучилище. Впоследствии он продолжил обучение в Российской академии музыки им. Гнесиных. Кроме того, в течение 25 лет Извеков преподавал сольфеджио и музыкальную теорию в московской детской музыкальной школе, где также работал с вокальными и инструментальными ансамблями.

Под его руководством действовали детские музыкальные коллективы «Черный квадрат», «Шахматы», «Адажио», «Каприз» и «Сириус». Среди его учениц такие вокалистки, как Флоренс Бусинге, Виктория Мамро, Екатерина Котова и Анна Снеткова. Отмечается, что специально для работы со своими коллективами Извеков писал песни и инструментальные композиции собственного сочинения, а также переложения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Сергей Прокофьев, Михаил Глинка, Георгий Свиридов, Альфред Шнитке, Исаак Шварц, Людвиг Минкус, Томазо Альбинони, Иоганнес Брамс, Эндрю Ллойд Уэббер, Кейт Эмерсон и многих других.

Извеков приобрел некоторую популярность в качестве певца после исполнения песни «Янтарная заря» авторства композитора Елены Суржиковой. Песня стала шлягером и на протяжении многих лет попадала в ротацию на различных радиостанциях, а также издавалась на дисках.

Композитор сотрудничал с детским театром песни Елены Морозовой «Талисман», композитором Юрием Саульским, детским продюсером Андреем Биллем, певицами Натальей Гулькиной, Раисой Саед-Шах и Вероникой Панковой. Также его авторству принадлежит аранжировка песни Суржиковой «Я не солгу» для Ольги Кабо. Кроме того, он занимался работой звукорежиссера-реставратора на проекте «Антология Николая Караченцова» в 2006-2007 годах. Благодаря Извекову, оцифрованные и отреставрированные фонограммы с голосом актера были изданы на 12 дисках, всего в антологию вошло 210 песен.

Позднее Людмила Поргина, вдова Караченцова, рассказывала в интервью «Бульвару Гордона» о том, что концерт-презентация антологии длился пять часов и артист этому «радовался несказанно».

«Поднимал руки, показывал большой палец, улыбался... «Хорошо, что песни живут», — сказал мне», — рассказала она.

В дальнейшем композитора продолжили привлекать к участию в работе на аналогичными проектами – он делал мастеринг для альбомов Михаила Боярского, Елены Суржиковой и Рустама Неврединова.

Его ученики неоднократно становились лауреатами и получали дипломы таких российских и международных музыкальных конкурсов, как «Золотой микрофон», «Музыкальный фрегат», «Бриллианты России», «Таланты нового века», «Музыка и электроника» и «Звуки и краски столицы».

За свой многолетний труд как преподавателя, направленный на воспитание подрастающего поколения композиторов и исполнителей, Извекову было присвоено звание «Ветеран труда». Также он был награжден рядом грамот и дипломов различных степеней и двумя медалями — «В память 850-летия Москвы» и «Лауреат ВВЦ».