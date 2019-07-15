Напилась и дебоширила: Волочкову обвинили в пьянстве

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова едва не сорвала съемки документального фильма о себе. По словам создателей проекта, журналистки Ирины Шихман и режиссера Никиты Лойко, в первый же день съемок танцовщица напилась прямо в ходе интервью, сообщает «Бимру».

Реклама

На второй день была запланирована поездка Волочковой в Санкт-Петербург вместе с Шихман. По словам журналистки, Анастасия приехала на вокзал с опозданием и без паспорта. Отмечается, что на командировку были потрачены большие средства, а из-за поведения скандальной артистки она была на грани срыва. Журналистка призналась, что поведение Волочковой ее глубоко разочаровало, в связи с чем она больше не собирается с ней сотрудничать.

«Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно», — подчеркнула Шихман.

Отметим, что в сети то и дело появляется информация о том, что знаменитость страдает от пагубной зависимости. По мнению коллег, с помощью алкогольных напитков она пытается пережить неудачи в карьере и личной жизни. Сама Волочкова не раз рассказывала в различных интервью о том, что на ее долю выпало много испытаний.

Однако свое пристрастие к алкоголю танцовщица категорически отрицает. По ее мнению, нет ничего дурного в желании выпить бокал вина и расслабиться после работы. Также балерина отметила, что с ее насыщенным рабочим графиком необходимо быть в хорошей форме.

«У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — говорила она.

Ранее в СМИ обсуждалось, что Волочкова переживает большие финансовые трудности, одним из признаков этого стал тот факт, что привыкшая к роскоши артистка начала экономить на гостиницах и авиаперелетах. Сообщалось, что во время гастролей в Анапе балерина останавливалась в обычной недорогой гостинице, ночь в которой стоит от четырех тысяч рублей, а обратно в Москву она летела в эконом-классе. Согласно сведениям «Пятого канала», во время подготовки к своему выступлению танцовщица не стала пользоваться услугами профессионального визажиста, вместо этого она самостоятельно нанесла макияж прямо в концертном зале.

Волочкова посетила Анапу вместе с режиссером Николаем Челноковым, их целью было представить местным зрителям яркое шоу «Клоун и балерина». Челноков отметил, что постановка программы заняла всего пару недель. Он также выразил надежду на то, что она будет иметь успех во многих городах России. Вместе с тем он подтвердил острую нехватку финансов у творческого коллектива шоу.

«Я хочу с Настей, и она хочет. Но здесь зависит от того, какие спонсоры, организация… не знаю. Денег у меня нет, у нее тоже нет», — признался партнер балерины.

Отметим также, что стоимость входного билета на шоу с участием Волочковой составляла приблизительно две тысячи рублей, и все ее выступления на морском курорте сопровождались аншлагом.

Однако ранее мэр Анапы был намерен отменить выступление знаменитости, поскольку проведение мероприятия планировалось осуществить за счет бюджетных средств. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте администрации курортного города.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — подчеркнул свою решимость в этом вопросе градоначальник.

Позже представитель артистки сообщила, что Волочкова не собирается предъявлять претензии властям Анапы из-за сорванного шоу и готова выступить бесплатно.

«Анапа — блестящий город. В нем живут самые хорошие люди», — написала тогда Волочкова в своем инстаграме.