Мы похоронены на Невском проспекте. Васильеву — 50. Плейлист

«Пыльная быль», 1994
Дебютный альбом «Пыльная быль» в свое время завоевал определенную популярность среди петербуржцев, однако сегодня воспринимается не без труда. Это — в силу многих обстоятельств — довольно сырая запись довольно сырых песен, которые Васильев начал сочинять во время службы в армии. Даже период работы над диском вычеркнут из официальной истории группы — ее день рождения отмечается в годовщину вечеринки по случаю окончания записи. Именно там Васильев и басист Александр Морозов познакомились с гитаристом Стасом Березовским. Впрочем, и на «Пыльной были» можно отыскать как минимум одну хорошую вещь — слегка истеричную оду родному Петербургу, напоминающую то сочинения Виктора Цоя, то «Аквариум» времен «Табу».
«Коллекционер оружия», 1996
Над «Коллекционером оружия» работала уже оформленная группа: к составу присоединились клавишник Николай Ростовский и барабанщик Николай Лысов. Формально пластинка считается второй, однако по сути является доведенным до ума дебютом: часть вещей с «Пыльной были» была перезаписана, саунд в целом претерпел существенные изменения и обзавелся собственным характером, а поэзия Васильева стала приобретать гораздо более внятные очертания. Любую строчку из «Что ты будешь делать» можно спокойно идти набивать в качестве татуировки.
«Фонарь под глазом», 1997
Совсем без шлягеров обойтись нельзя: «Невский проспект» — одна из ключевых записей о Санкт-Петербурге. «Фонарь под глазом» получился крайне разношерстным, но именно он вывел группу на новый уровень популярности. «Не пытайтесь «въезжать» в смысл песен между делом, находясь в шумной и разговорчивой компании друзей. «Сплин» принадлежит к редеющей когорте тех отечественных рок-групп, песни которых нужно не только слышать, но и слушать», — писал обозреватель белорусской «Музыкальной газеты» в апреле 1997 года. Но, кажется, «Невский проспект» заставил в себя «въехать» абсолютно всех.
«Гранатовый альбом», 1998
«Гранатовый альбом» до сих пор некоторые считают главной работой Васильева сотоварищи (мы не будем спорить с этим утверждением, хоть и не согласны с ним). «Выхода нет», «Орбит без сахара», «Весь этот бред» — это именно отсюда, но помимо грустных, приторных и житейских шлягеров тут есть много заслуживающего внимания. Например, закрывающий психоделический медляк «Мария и Хуана» — восемь минут томной эйфории.
«Альтависта», 1999
Уже в следующем году «Сплин» выдал пятый номерной альбом — «Альтависту», куда менее удачную по сравнению с предыдущими работу. Но и тут не обошлось без значимых вещей: в «Мотоциклетной цепи» можно услышать ранние попытки заигрывания с утяжелением звучания, к которым группа вернется уже в следующем десятилетии.
«25-й кадр», 2001
Ключевой номер «25-го кадра» — еще одного завсегдатая споров о том, какой диск у группы получился лучшим (мы все еще не согласны, но все еще не вмешиваемся). Зато другое противостояние готовы разрешить: версия «Феллини» с участием «Би-2» — скверная, альбомная — прекрасна. Но к идеальной форме песня пришла уже на живых исполнениях.
«Новые люди», 2003
На «Новых людях» Васильев начал активнее двигаться в сторону сочинения емких мантр: суммы слов песен «Сломано все», «Девятиэтажный дом», «Блокада» и «Валдай» хватило бы в лучшем случае на две вещи с первых шести пластинок. «Северо-запад» — самая убедительная из этих мантр, продолжающая заданную «Мотоциклетной цепью» тенденцию.
«Черновики», 2004 Выбрать одну песню с единственного сольника Васильева довольно сложно, но мы старались. Одно можно сказать точно: свои песни лидер «Сплина» поет гораздо лучше чужих (написанные на чужие стихи — вроде пронзительного «Конца прекрасной эпохи» — не в счет).
«Реверсивная хроника событий», 2004 Самый экспериментальный, но при этом плотно заряженный хитами альбом «Реверсивная хроника событий» почти на треть состоит из шумовых зарисовок. Один из трех наших кандидатов на звание центральной пластинки группы. «Лабиринт» — самое жуткое сочинение «Сплина», которое завершается взрывом почти библейских масштабов.
«Раздвоение личности», 2007
Крайне беспокойный и неудобный диск группы, наш второй кандидат. Саунд «Сплина» набрал металлического лязганья, лирика Васильева — параноидальности. Параллельно с этим проявляется увлечение последнего хип-хопом: честно говоря, «Прочь из моей головы» можно без особых моральных терзаний включить в топ отечественных рэп-записей нулевых.
«Сигнал из космоса», 2009
Часто (ошибочно) приписываемый Бродскому текст с великой строчкой «Я люблю, не нуждаясь в ответном чувстве». «Сигнал из космоса» — наш третий и последний фаворит в дискографии «Сплина».
«Обман зрения», 2012
Еще один случай крайне удачного взаимодействия Васильева с чужим текстом. Песня предназначалась для трибьюта Александру Башлачеву, но в итоге вышла на номерном диске «Сплина». После нее оригинальная запись барда теряет всякую убедительность и может восприниматься исключительно в текстовом виде.
«Резонанс. Часть 1», 2014
Снова невасильевские стихи — на этот раз найденные в интернете. Снова попадание в десятку.
«Резонанс. Часть 2», 2014
Последний на данный момент громкий хит группы — ремейк песни «Ковш» с «Обмана зрения». Композиция претерпела такие сильные изменения, что, судя по всему, не уложилась даже в концепцию «другой точки зрения» (до этого группа переделывала треки «Альтависта» и «Праздник»). «Танцуй!» — яркий пример саунда, в котором группа существует последние десять лет (и с которым уже пора что-нибудь делать).
«Ключ к шифру», 2016
«Кит» — единственное светлое пятно в треклисте возмутительно слабого «Ключа к шифру». Но, пожалуй, эта вещь способна перекрыть все остальные 14 вышедших вместе с ней недоразумений.
«Встречная полоса», 2018
Своеобразное продолжение «Кита», такое же душераздирающе рассуждение о бессмысленной человеческой жестокости.