«Человек-паук» побил Бессона: что смотрят в России

Вторые выходные подряд первое место российского бокс-офиса занимает боевик Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома». Прошедший уикенд отечественного проката принес фантастической ленте 187,6 млн рублей. Фильм с Томом Холландом в главной роли рассказывает о новых приключениях Питера Паркера, решившего отдохнуть от своих суперспособностей, но не осуществившем свои планы из-за необходимости сразиться с монстрами.

На втором месте — Люк Бессон и «двойник» его хита 1990 года «Ее звали Никита», рассказывающего о наемной убийце. В премьерный российский уикенд фильм «Анна» собрал 89,14 млн рублей. Действие ленты происходит в конце 1980-х и повествует о русской шпионке, маскирующейся под модель. Главную роль в фильме сыграла уроженка Магадана и российская супермодель Саша Лусс, которую Бессон разглядел несколько лет назад и пригласил на роль второго плана в своем фантастическом боевике «Валериан и город тысячи планет». Молодого человека Анны сыграл популярный российский актер Александр Петров.

Очередная премьера — американская экшн-комедия «Али, рули!» — финишировала третьей с кассой в 27 млн рублей. Картина с ироничным слоганом «Поездка на пять звезд» рассказывает историю кроткого таксиста, в машину которого попадает полицейский, занимающийся погоней за убийцей. В результате водителя ждет мучительное испытание, во время которого он отчаянно пытается сохранить свою жизнь и получить пятизвездочный рейтинг.

Магия чисел — четвертая часть мультфильма «История игрушек» в свои четвертые выходные оказалась на четвертом месте. В этот раз новая лента знаменитой анимационной саги собрала 25,7 млн рублей. Согласно ее сюжету, взаимоотношения игрушек и детей завершаются, и в жизни Вуди, Базз и их друзей начинаются новые приключения.

Хоррор «Проклятие Аннабель 3» активно сдает лидерские позиции рейтинга. В премьерные выходные ужастик Гари Добермана был на первом месте, на вторых уступил победу «Человеку-пауку», а на третьих и вовсе оказался пятым, собрав 18,9 млн рублей. Согласно сюжету фильма, супруги-демонологи Уоррены запирают одержимую демоном куклу в стеклянном шкафу у себя дома, но ей удается выбраться и сотворить ужасные вещи.

Следом за фильмом о жуткой кукле идет еще один хоррор, снятый одним из ярчайших представителей американского независимого кинематографа Джимом Джармушем. Он написал сценарий и снял фильм о зомби «Мертвые не умирают», для которого прошедший уикенд стал премьерным. Ужастик, действия которого протекают в атакованном зомби американском городке, стартовал в России с 17,8 млн рублей. Роли живых мертвецов и мирных жителей, пытающихся выжить в апокалипсисе, сыграли Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс и рэпер RZA.

Фильм «Собачья жизнь 2» завершил свои третьи выходные с кассой в 15,6 млн рублей. Режиссером ленты является двукратный лауреат телевизионной премии «Эмми» Гейл Манкус. В первой части «Собачьей жизни» пес Бейли прожил несколько жизней перед воссоединением со своим первым хозяином. В сиквеле демонстрируется продолжение процесса перерождения собаки.

Мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» спустился с пятой позиции рейтинга российского бокс-офиса на восьмую, и седьмые выходные проката собрал 14,7 млн рублей.

Девятой стала премьера прошлой недели — фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Чжуна Хо. Лента, получившая в этом году Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля, во вторые выходные собрала 13,5 млн рублей. В фильме рассказывается о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам, чтобы изменить свое финансовое положение.

После седьмой недели проката игровой ремейк диснеевского мультфильма «Аладдин» собрал около 12,7 млн рублей. Режиссером картины является Гай Ричи, известный по фильмам «Шерлок Холмс», «Карты, деньги, два ствола» и «Рок-н-рольщик», а самым примечательным персонажем — Джинн в исполнении голливудской звезды Уилла Смита. Главных героев знаменитой истории — Аладдина и принцессу Жасмин — сыграли Мена Массуд и Наоми Скотт.