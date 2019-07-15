Время против Бонда: агента 007 сыграет темнокожая женщина

Новым агентом 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде станет темнокожая британская актриса Лашана Линч. Ее героиня временно заменит самого Бонда, который, согласно сюжету предстоящей ленты, отдыхает на Ямайке. Как сообщает Daily Mail, во время отсутствия Бонда MI6 выдает кодовое имя новому оперативнику. О том, продолжит ли актриса сотрудничество со знаменитой франшизой в дальнейшем, не сообщается.

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В «Бонде 25» главный герой решает отдохнуть от службы и отправляется в долгожданный отпуск. Однако ему не суждено насладиться спокойной жизнью, потому что на остров прилетает Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи в вызволении ученого из плена. Эта миссия оказывается намного опаснее, чем предполагалось, и героя Крейга похищает таинственный злодей.

«Бонда, разумеется, привлекает женщина 007, и он использует свои привычные уловки по соблазнению. Но он в растерянности, когда они не срабатывают с этой умной, молодой темнокожей женщиной, которая просто закатывает от него глаза и не собирается прыгать к нему в постель. Ну, точно не в начале», — сообщил инсайдер.

Он добавил, что современный фильм о Бонде придется по душе молодому зрителю, при этом сохранив главные черты киносерии.

«Там шикарные сцены с погонями и драками, Бонд по-прежнему Бонд, но он должен научиться жить в мире #MeToo», — заключил источник.

Тем не менее, такое решение создателей вызвало недовольство многих поклонников легендарной серии, которые привыкли к сложившемуся образу агента 007 и не хотят больших изменений во франшизе.

Ранее в сети появилось видео со съемок фильма, которые проходили на Ямайке во время отдыха агента 007 от спасения мира. На кадрах можно заметить Крейга в компании режиссера Кэри Фукунага.

В начале июля Disney анонсировал новый ремейк мультфильма 1989 года «Русалочка», главную роль в котором сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли. Для солистки дуэта Chloe&Halle роль Ариэль станет дебютом на большом экране. Ранее она участвовала в съемках сериала Кения Барриса и Ларри Уильямса «Повзрослевшие».

Режиссер ремейка Роб Маршалл заявил, что «юная и невинная» Бэйли идеально подходит на эту роль.

«После долгих поисков, стало абсолютно ясно, что Хлоя обладает этим редким сочетанием духа, сердца, юности, невинности и внутреннего мира в сплетении с восхитительным голосом певицы — как раз всеми необходимыми качествами для того, чтобы сыграть культовую роль», — заявил Маршалл.

Многие пользователи соцсетей не одобрили его решение и высказались против темнокожей актрисы в роли Русалочки. По их мнению, Ариэль должна оставаться светлокожей и красноволосой, как в оригинальном мультфильме. По этой причине Disney обвинили в излишней толерантности, в последнее время провоцирующей большое количество конфликтов.

«Прости, Дисней, но это очень плохое решение. Очень разочарована», «Отлично! Теперь мы хотим видеть Мулан блондинкой с голубыми глазами», «Будем честны, Disney. У Ариэль были рыжие волосы. Не хочу быть расистом, но мы все хотим кого-то более похожего на Ариэль в этом фильме. Холли Бэйли может исполнить песни в фильме, но не меняйте нашу принцессу», — комментируют новость пользователи соцсетей.

В некоторых комментариях можно заметить одобрение решения режиссера и кинокомпании. Часть пользователей высказалась за утверждение Бэйли на роль Русалочки при условии, что актриса покрасит волосы в ярко-красный цвет.

«Она умеет петь, и я просто надеюсь, что они покрасят ее волосы в рыжий цвет. Кроме того, я не имею никаких претензий к касту фильма. И для всех, кто расстроен тем, что прекрасная черная женщина была выбрана для роли Ариэль, скажу следующее: Русалки и Ариэль выдуманы. Она может быть такой, какой захочет», — написал один из поклонников мультфильма.

Съемки фильма планируют начать в конце 2020-го года. Роль Урсулы, согласно СМИ, была предложена известной актрисе Мелиссе Маккарти, но официальных подтверждений этой информации пока нет. Американскую актрису Аквафину и канадского актера Джейкоба Тремблея пригласили озвучивать друзей Ариэль — чайку Скаттла и рыбку Флаундера.