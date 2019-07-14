Интим в отместку: Собчак с Богомоловым разозлили Виторгана

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак продолжают подогревать интерес к своим отношениям. На своей странице в инстаграме постановщик поделился видео, на котором он позирует вместе со звездой.

На кадрах видно, как пара плывет на катере и смотрит в камеру. Внезапно ролик прерывается на самом интересном месте: Богомолов поворачивается к Собчак, будто бы собираясь поцеловать. Постановщик сопроводил видео хэштегом #наснедогонят.

В комментариях к публикации пользователи соцсети начали поздравлять знаменитостей с официальным началом отношений. «А чего поцелуй оставили за кадром? — спросила подписчица. — Безумно рада за вас с самой искренней женской солидарностью: найти такого обаятельного, умного и сильного мужчину, который, к тому же, еще и любит вас — это действительно счастье! Долгих лет совместной жизни вам!».

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Другие предположили, что роман Богомолова и Собчак долго не продлится. «Жалко ненадолго», «Собчак все-таки добилась своего. Куда от нее денешься?», «Разве можно было променять Дарью Мороз на Собчак? Думаю у них это скоро закончится», «Максима [Виторгана] жалко в какой-то степени. С другой стороны, если женщина не любит, то ее не удержать», — поделились мнением комментаторы.

Накануне экс-супруг Собчак Максим Виторган опубликовал в инстаграме интимный снимок актрисы Нино Нинидзе. На фотографии она изображена по плечи в обнаженном виде, повернувшись в профиль у окна. Таким образом актер поздравил свою новую возлюбленную с 28-м днем рождения.

«С днем рождения, ребенок», — написал Виторган на грузинском языке.

В тот же день Собчак выставила у себя в инстаграме фото в купальнике, которое некоторые подписчики посчитали «ответом» бывшему мужу.

О новом романе актера стало известно в июле, когда он был замечен на спектакле «Земля Нод» на ВДНХ в сопровождении Нинидзе. Как сообщает телеграм-канал «Только никому», пара держалась за руки.

В этом году Нинидзе также пережила тяжелый развод. Бывшим мужем грузинки является 39-летний актер Кирилл Плетнев, в браке с которым у нее родился сын. Сообщается, что Нинидзе уже три месяца встречается с Виторганом, о чем долгое время знали только родственники и близкие друзья пары.

О своем разводе Нинидзе и Плетнев объявили в мае, опубликовав в своих соцсетях совместную фотографию с одним и тем же текстом. Бывшие супруги сообщили, что дело к разводу шло давно и расставание не помешает им обоим растить сына.

«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой», — написали актеры.

Кроме того, они попросили поклонников и журналистов не пытаться выяснить причины их расставания и сохранять уважение к чужой личной жизни.

«Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — говорилось в подписи к снимку.

Позднее Плетнев опубликовал в своем инстаграме видеообращение, в котором признался, что на протяжении восьми лет он борется с приступами панических атак.

«Мое глубочайшее убеждение, что окончательно вылечить это нельзя. Можно научиться жить с ними и договариваться. Можно научиться даже управлять ими. Можно даже получать от этого пользу. Паническая атака — это твоя суперсила», — заявил актер.

Тогда подписчики оставили под публикаций огромное количество откликов со словами поддержки. В этот на это Плетнев записал видеообращение, поблагодарив их за внимание.

«Я хочу сказать огромное спасибо. Я хочу сказать по-настоящему огромное спасибо всем тем, кто отписался, всем тем, кто привел какие-то свои примеры, кто не испугался и рассказал о себе», — сказал он.

Плетнев признался, что в настоящий момент находится не в самой лучшей психологической форме и планирует делиться с поклонниками тем, что «накапывает в себе».